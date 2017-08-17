Раз заплатка, два заплатка — будет весело. Дорогу посёлка Большая речка «разобрали» на мемы

Источник: Вести Иркутск

Центральная улица посёлка Большая речка прославилась в соцсетях. После недавнего ямочного ремонта глиняной дороги — сотни комментариев и мемы. Со всеми согласны местные жители Денис и Юрий. Говорят, по этой дороге пройти, не замаравшись, почти невозможно. На этой дороге хороший асфальт был полвека назад. С годами он истончился, где-то и вовсе сошёл.

— Дорог нет, есть только направления. Копали здесь водопровод, точечно наплевали во время дождя. В принципе, дорог нету, нету дорог, — говорит житель посёлка Большая Речка Юрий Васильев.

В поселковой администрации пояснили, что в этом году на ремонт трёх перекрестков и асфальтирование вот этой детской площадки из местного бюджета планировали потратить 2 миллиона 399 тысяч рублей. Подрядчик же согласился сделать все работы на 197 тысяч дешевле. Сэкономленные средства снова разыграли и на них решили провести ямочный ремонт других улиц.

На улице Мира теперь идеальные перекрестки. Водосточная система, хороший асфальт. Но стоит сделать шаг в сторону, и начинается глина, залатанная асфальтом. Этого асфальта хватило бы, чтобы сделать качественно всего пару десятков метров. Поэтому в администрации посчитали, что лучше просто залатать дыры, но уже на сотнях метров.

— В связи с тем, что бюджет у нас не такой большой. От конца забора школы до улицы Калинина метров 200, наверное, сделали. Целесообразность проведения основного покрытия была бы недостаточно эффективной, — говорит заместитель главы администрации Большереченского МО Максим Анисимов.

Мы связались с подрядной организацией. Представитель предоставил вот такие фото и пояснил, что при соблюдении технологии даже такой ямочный ремонт простоит до 5 лет. Срок гарантии прописан в договоре. Но если вдруг заплатки всё-таки разрушатся раньше, дорожникам придётся латать дыры заново и за свой счёт.