Приморцам расскажут, как безопасно собрать детей в школу

В преддверии учебного года будет проведена «горячая линия» по вопросам «Качества и безопасности школьных принадлежностей», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Центра гигиены и эпидемиологии Приморского края. «Горячая линия» будет работать с 21 августа по 4 сентября 2017 года.