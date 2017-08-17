Приморцам расскажут, как безопасно собрать детей в школу
Родителей школьников проконсультируют по «горячей линии».
Родителей школьников проконсультируют по «горячей линии».
В преддверии учебного года будет проведена «горячая линия» по вопросам «Качества и безопасности школьных принадлежностей», сообщает РИА VladNews со ссылкой на
По поручению Роспотребнадзора потребители получат ответы на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек и школьных принадлежностей. Также можно выяснить правильность выбора школьной формы и нормы питания детей в школьных столовых.
Телефоны горячей линии: