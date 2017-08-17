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11:17 (мск), источник: VLADNEWS

Приморцам расскажут, как безопасно собрать детей в школу

​Родителей школьников проконсультируют по «горячей линии».

Источник: VLADNEWS

В преддверии учебного года будет проведена «горячая линия» по вопросам «Качества и безопасности школьных принадлежностей», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Центра гигиены и эпидемиологии Приморского края. «Горячая линия» будет работать с 21 августа по 4 сентября 2017 года.

По поручению Роспотребнадзора потребители получат ответы на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек и школьных принадлежностей. Также можно выяснить правильность выбора школьной формы и нормы питания детей в школьных столовых.

Телефоны горячей линии: 8 (423) 276−38−93 и 8 (423) 271−21−54.

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