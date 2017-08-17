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11:14 (мск), источник: АиФ Черноземье

Две воронежские школы ждет реорганизация

Речь идет о Центре образования № 1 и школе № 57.

Источник: Аргументы и факты

В Воронеже реорганизуют два учебных заведения, Центр образования № 1 и школу № 57, такое постановление принял глава города Александр Гусев.

Центр образования № 1 присоединят к школе № 57. Власти приняли это решение в целях оптимизации муниципальной системы образования.

Также напомним, что в начале лета стало известно об объединении двух детсадов №№ 2 и 8. Реорганизация заключалась в слиянии двух юридических лиц в одно. При этом ни один из детских садов не закрыли и не ликвидировали.

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