Две воронежские школы ждет реорганизация
Речь идет о Центре образования № 1 и школе № 57.
Речь идет о Центре образования № 1 и школе № 57.
В Воронеже реорганизуют два учебных заведения, Центр образования № 1 и школу № 57, такое постановление принял глава города Александр Гусев.
Центр образования № 1 присоединят к школе № 57. Власти приняли это решение в целях оптимизации муниципальной системы образования.
Также напомним, что в начале лета стало известно об объединении двух детсадов №№ 2 и 8. Реорганизация заключалась в слиянии двух юридических лиц в одно. При этом ни один из детских садов не закрыли и не ликвидировали.