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11:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В лискинском селе Песковатка построят новые клуб и сквер

На работы выделили более 13 млн рублей из районного и местного бюджетов.

Источник: РИА "Воронеж"

Новый клуб построят в селе Песковатка Лискинского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Среднеикорецкого сельского поселения Андрей Нестеров в четверг, 17 августа.

Строительные работы начнутся 11 сентября 2017 года. Одноэтажное здание будет располагаться за помещением старого клуба. В нем будет зрительный зал на 80 мест, библиотека и кабинеты для творческих кружков.

— Необходимость в этом назрела давно. Песковатский клуб с печным отоплением построили 50 лет назад. Клуб давно обветшал. Как только новое здание сдадут в эксплуатацию, ветхую постройку снесут, — рассказал Андрей Нестеров.

Рядом с клубом обустроят сквер. В нем установят детскую игровую площадку, скамейки, урны, фонари, разобьют газоны и клумбы. Сметная стоимость проекта — 1,8 млн рублей. Всего на работы из районного бюджета выделили 13 млн рублей. Строительство клуба завершат к 1 сентября 2018 года.

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