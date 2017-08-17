В лискинском селе Песковатка построят новые клуб и сквер

Источник: РИА "Воронеж"

Новый клуб построят в селе Песковатка Лискинского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Среднеикорецкого сельского поселения Андрей Нестеров в четверг, 17 августа.

Строительные работы начнутся 11 сентября 2017 года. Одноэтажное здание будет располагаться за помещением старого клуба. В нем будет зрительный зал на 80 мест, библиотека и кабинеты для творческих кружков.

— Необходимость в этом назрела давно. Песковатский клуб с печным отоплением построили 50 лет назад. Клуб давно обветшал. Как только новое здание сдадут в эксплуатацию, ветхую постройку снесут, — рассказал Андрей Нестеров.