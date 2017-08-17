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11:32 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Хакеры взломали аккаунты HBO в соцсетях

Хакеры взломали аккаунты американского развлекательного телеканала HBO в Facebook и Twitter. Ранее компьютерным злоумышленникам удалось получить доступ к серверам компании.

За взломом соцсетей HBO, в том числе официальных аккаунтов известных сериалов вроде «Игры престолов», предположительно, стоит группа, именующая себя OurMine.

В одном из сообщений говорится «Здесь побывал OurMine. Мы лишь проверяем безопасность вашей системы».

Это очередное фиаско для канала в череде хакерских взломов, в результате которых в Cети оказались сценарии еще не показанных серий «Игры престолов» и конфиденциальные данные компании.

Некоторые из появившихся в соцсетях сообщений затем были быстро удалены.

Представители HBO пока не ответили на обращение Би-би-си прокомментировать факт взлома.

Хакеры из OurMine уже известны взломами популярных Twitter-аккаунтов.

В прошлом году это были микроблоги компании Netflix, одного из основателей Wikipedia Джимми Уэйлса, главы Facebook Марка Цукерберга и директора Google Сундари Пичая.

Череда взломов

Нынешний хакерский взлом — не первый для HBO за последние несколько недель.

В июле неизвестные хакеры похитили 1,5 ТБ информации с серверов компании.

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После этого они слили в сеть сценарии еще непоказанных серий «Игры престолов», документы компании и еще не транслировавшиеся эпизоды некоторых других сериалов канала.

Между тем в Мумбае были арестованы четыре человека по обвинению в сливе в интернет одной из еще не транслировавшихся серий «Игры престолов». Все обвиняемые являются работниками мумбайской компании, которая занимается хранением и обработкой сериала для стримингового сервиса.

Также фиаско с сериалом произошло в Европе. Очередной эпизод фантазийной саги было по ошибке выложен почти на неделю раньше на стриминговых сервисах Испании и Норвегии.

Серия, озаглавленная «Смерть — это враг», были удалена с официальных сайтов, но пользователи ее успели скопировать и выложить на файлообменные платформы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
Путина - уже успели обвинить???
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