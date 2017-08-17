Хакеры взломали аккаунты HBO в соцсетях
Хакеры взломали аккаунты американского развлекательного телеканала HBO в Facebook и Twitter. Ранее компьютерным злоумышленникам удалось получить доступ к серверам компании.
Хакеры взломали аккаунты американского развлекательного телеканала HBO в Facebook и Twitter. Ранее компьютерным злоумышленникам удалось получить доступ к серверам компании.
За взломом соцсетей HBO, в том числе официальных аккаунтов известных сериалов вроде «Игры престолов», предположительно, стоит группа, именующая себя OurMine.
Это очередное фиаско для канала в череде хакерских взломов, в результате которых в Cети оказались сценарии еще не показанных серий «Игры престолов» и конфиденциальные данные компании.
Некоторые из появившихся в соцсетях сообщений затем были быстро удалены.
Представители HBO пока не ответили на обращение
Хакеры из OurMine уже известны взломами популярных
В прошлом году это были микроблоги компании Netflix, одного из основателей Wikipedia Джимми Уэйлса, главы Facebook Марка Цукерберга и директора Google Сундари Пичая.
Череда взломов
Нынешний хакерский взлом — не первый для HBO за последние несколько недель.
В июле неизвестные хакеры похитили 1,5 ТБ информации с серверов компании.
Похитившие сценарии «Игры престолов» хакеры потребовали выкуп Базу IAAF взломали российские хакеры.
После этого они слили в сеть сценарии еще непоказанных серий «Игры престолов», документы компании и еще не транслировавшиеся эпизоды некоторых других сериалов канала.
Между тем в Мумбае были арестованы четыре человека по обвинению в сливе в интернет одной из еще не транслировавшихся серий «Игры престолов». Все обвиняемые являются работниками мумбайской компании, которая занимается хранением и обработкой сериала для стримингового сервиса.
Также фиаско с сериалом произошло в Европе. Очередной эпизод фантазийной саги было по ошибке выложен почти на неделю раньше на стриминговых сервисах Испании и Норвегии.
Серия, озаглавленная «Смерть — это враг», были удалена с официальных сайтов, но пользователи ее успели скопировать и выложить на файлообменные платформы.