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17:33 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Литературный праздник состоится в Ростовском зоопарке

Литературный праздник «ЭкоЧтение» состоится в зоопарке донской столицы 19 августа.

Согласно информации из официальных источников, праздник, посвященный Году экологии в России и 90-летию зоопарка, пройдет с 10.00 до 13.00 в рамках городской программы «Книга в парке».

В программе мероприятия — игровые конкурсы, конкурс рисунков, викторины и мастер-классы на «Творческом острове».

Организаторы праздника обещают юным посетителям зоопарка множество сюрпризов.

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