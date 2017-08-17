Литературный праздник состоится в Ростовском зоопарке
Литературный праздник «ЭкоЧтение» состоится в зоопарке донской столицы 19 августа.
Литературный праздник «ЭкоЧтение» состоится в зоопарке донской столицы 19 августа.
Согласно информации из официальных источников, праздник, посвященный Году экологии в России и 90-летию зоопарка, пройдет с 10.00 до 13.00 в рамках городской программы «Книга в парке».
В программе мероприятия — игровые конкурсы, конкурс рисунков, викторины и
Организаторы праздника обещают юным посетителям зоопарка множество сюрпризов.