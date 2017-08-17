Филиал «Аэрофлота» в Санкт-Петербурге объявляет набор на работу бортпроводников

Источник: Reuters

Первый раз за 10 лет подразделение авиакомпании в северной столице проведет массовый прием на работу. Решено принять на работу более 50 человек.

Получить работу могут как те, кто уже имеет сертификат бортпроводника, так и новички, которых в случае успешного собеседования, отправят на обучение.

Главное требование, которое, однако, не указано в официальном перечне, — это желание работать в авиации. Кроме того, нужно обладать рядом качеств: грамотная речь, коммуникабельность, хладнокровие и в стрессовых ситуациях и — готовность создавать пассажиру комфортные условия во время полета. Образование — не ниже среднего, знание, как минимум, английского языка — только приветствуется.

Кандидаты, прошедшие отбор и обучение, будут приняты на работу в компанию в строгом соответствии Трудовому кодексу. Кроме того, сотрудникам «Аэрофлота» полагаются специальные льготы от компании. И — разумеется — есть перспектива карьерного роста.

Заполнить анкету и подать заявление можно на сайте компании.

Первые собеседования начнутся уже после 28 августа.