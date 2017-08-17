В Воронеже начали реконструкцию сквера «У озера» на Ленинском проспекте

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже на Ленинском проспекте между остановками Остужева и Минская расположен сквер «У озера».

Раньше в водоеме летом всегда жила пара белоснежных лебедей. Теперь их них, но к озеру регулярно приходят отдохнуть местные жители. Вокруг него расположены лестницы, лавочки, детская площадка.

В четверг, 17 августа, стало известно, что в городе начали реконструкцию сквера. Заказчиком работ выступило МКП «ЭкоЦентр».

Около зеленой зоны покрасят балюстраду, отремонтируют лестницы, ведущие к озеру от Ленинского проспекта. Работы планируют завершить до 1 сентября.

«Также идет очистка озера, — рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа. — Для этого наряду с зарыблением водоема применяется биологическая добавка. Для поддержания уровня воды в озере его наполняют за счет работы насосной станции».