В Воронеже начали реконструкцию сквера «У озера» на Ленинском проспекте
Зеленую зону преобразят к 1 сентября.
Зеленую зону преобразят к 1 сентября.
В Воронеже на Ленинском проспекте между остановками Остужева и Минская расположен сквер «У озера».
Раньше в водоеме летом всегда жила пара белоснежных лебедей. Теперь их них, но к озеру регулярно приходят отдохнуть местные жители. Вокруг него расположены лестницы, лавочки, детская площадка.
В четверг, 17 августа, стало известно, что в городе начали реконструкцию сквера. Заказчиком работ выступило МКП «ЭкоЦентр».
Около зеленой зоны покрасят балюстраду, отремонтируют лестницы, ведущие к озеру от Ленинского проспекта. Работы планируют завершить до 1 сентября.
«Также идет очистка озера, — рассказали в
Территорию зеленой зоны ежедневно убирают. Поливают клумбу с изображением пары лебедей — ведь жители по старой памяти продолжают называть озеро «лебединым».