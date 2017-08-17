Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 18 и 19 августа
Температура воздуха ночью 18 августа составит 13−19 выше нуля, днем — 24−29 градусов, по
Температура воздуха ночью 18 августа составит 13−19 выше нуля, днем — 24−29 градусов, по
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности
В пятницу будет переменная облачность. Ночью на большей части Минской, Витебской и Брестской областей, местами на остальной территории страны, а днем преимущественно по
Температура воздуха ночью 18 августа составит 13−19 выше нуля, днем — 24−29 градусов, по