17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 18 и 19 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Ночью на большей части Минской, Витебской и Брестской областей, местами на остальной территории страны, а днем преимущественно по северо-западной части Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется южный 3−8 м/с, при грозах местами с порывами до 15−18 м/с.