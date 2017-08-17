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12:40 (мск), источник: БЕЛТА

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 18 и 19 августа

Температура воздуха ночью 18 августа составит 13−19 выше нуля, днем — 24−29 градусов, по юго-востоку — плюс 30−32. Днем 19 августа на большей части территории страны температура воздуха достигнет 30−34 градусов.

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Источник: БЕЛТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 18 и 19 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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В пятницу будет переменная облачность. Ночью на большей части Минской, Витебской и Брестской областей, местами на остальной территории страны, а днем преимущественно по северо-западной части Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется южный 3−8 м/с, при грозах местами с порывами до 15−18 м/с.

Температура воздуха ночью 18 августа составит 13−19 выше нуля, днем — 24−29 градусов, по юго-востоку — плюс 30−32. Днем 19 августа на большей части территории страны температура воздуха достигнет 30−34 градусов.

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