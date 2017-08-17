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12:18 (мск), источник: Интерфакс

Возможной заменой Андрею Малахова назвали Юлию Меньшову

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — «Первый канал» рассматривает кандидатуру Юлии Меньшовой на роль ведущей субботней программы «Сегодня вечером» вместо Андрея Малахова, сообщил «Интерфаксу» информированный источник на телеканале в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«Юля действительно рассматривается в качестве одной из кандидатур на место ведущей “Сегодня вечером”. Сейчас идут обсуждения нескольких кандидатур», — сказал собеседник «Интерфакса».

Он отметил, что пока никаких решений не принято, ее шансы занять это место не больше, чем у других претендентов.

Источник рассказал, что Меньшова хочет «сменить надоевший ей жанр и формат», в котором она работала последние годы.

«Сейчас идет обсуждение и проработка некоторых проектов, которые ее интересуют. Пока рано говорить о чем-то конкретно. Но можно сказать точно, что политическая тематика ее не интересует», — уточнил он.

Накануне Меньшова в одной из соцсетей сообщила о закрытии своего ток-шоу «Наедине со всеми», подчеркнув, что это ее решение, и она не хотела, чтобы программа превратилась в рутину.

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Пресс-служба «Первый канал» позднее сообщила, что телеканал готовит с телеведущей два проекта в новом сезоне, уточнив, что ее прошлая передача «Наедине со всеми» закрыта по инициативе телеведущей.

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Во время загрузки произошла ошибка.
10 августа© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Любовь Севостьянова
Похоже Первый канал готовится к предвыборной кампании, программы закрывают одну а другой, будет теперь одна политика
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