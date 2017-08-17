Возможной заменой Андрею Малахова назвали Юлию Меньшову

«Юля действительно рассматривается в качестве одной из кандидатур на место ведущей “Сегодня вечером”. Сейчас идут обсуждения нескольких кандидатур», — сказал собеседник «Интерфакса».
Он отметил, что пока никаких решений не принято, ее шансы занять это место не больше, чем у других претендентов.
Источник рассказал, что Меньшова хочет «сменить надоевший ей жанр и формат», в котором она работала последние годы.
«Сейчас идет обсуждение и проработка некоторых проектов, которые ее интересуют. Пока рано говорить о чем-то конкретно. Но можно сказать точно, что политическая тематика ее не интересует», — уточнил он.
Накануне Меньшова в одной из соцсетей сообщила о закрытии своего ток-шоу «Наедине со всеми», подчеркнув, что это ее решение, и она не хотела, чтобы программа превратилась в рутину.
Пресс-служба «Первый канал» позднее сообщила, что телеканал готовит с телеведущей два проекта в новом сезоне, уточнив, что ее прошлая передача «Наедине со всеми» закрыта по инициативе телеведущей.