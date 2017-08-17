Возможной заменой Андрею Малахова назвали Юлию Меньшову

Источник: РИА "Новости"

«Юля действительно рассматривается в качестве одной из кандидатур на место ведущей “Сегодня вечером”. Сейчас идут обсуждения нескольких кандидатур», — сказал собеседник «Интерфакса».

Он отметил, что пока никаких решений не принято, ее шансы занять это место не больше, чем у других претендентов.

Источник рассказал, что Меньшова хочет «сменить надоевший ей жанр и формат», в котором она работала последние годы.

«Сейчас идет обсуждение и проработка некоторых проектов, которые ее интересуют. Пока рано говорить о чем-то конкретно. Но можно сказать точно, что политическая тематика ее не интересует», — уточнил он.

Накануне Меньшова в одной из соцсетей сообщила о закрытии своего ток-шоу «Наедине со всеми», подчеркнув, что это ее решение, и она не хотела, чтобы программа превратилась в рутину.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BX3LdBQFpDM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Хотелось бы, конечно, продлить интригу, но поползли дурацкие слухи, придется расколоться чуть раньше ??? Да, это правда, программа " Наедине со всеми" закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно моё желание и настоятельная просьба. За 4 года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала своё качество. В связи с этим, мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта. Я понимаю, что вы будете сожалеть и будете даже высказывать мне претензии, перечислять потенциальных героев и прочее. Но я уверена, что телевидение сегодня должно быть как никогда динамичным, и нужно уметь вовремя заканчивать проекты, оставляя о них добрую память ?Но я никуда не ухожу с 1 канала❗️❗️❗️Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки ??Редакция программы не распущена, а работает на полную катушку??И мы надеемся на новые встречи с вами в новом сезоне, с новыми силами и новыми идеями! ?❤️#непереживайте#всебудетхорошо#@1tv#всевпереди#неверьтеслухам</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-16T16:56:37+00:00">Авг 16 2017 в 9:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.