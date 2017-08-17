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12:37 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В почёте — медики и технари. Какой конкурс в петербургские вузы в 2017 году

В Санкт-Петербурге завершился приём в вузы на бюджетные места. По ряду показателей наш город вышел на первые места в России.

Первый рекорд — средний балл по ЕГЭ. В этом году, чтобы стать первокурсником, изначально нужно было иметь в аттестате 74 балла, тогда как в прошлом — 70. Это самый высокий показатель по стране. Второе — в 2017-м в 44 университета и институты Петербурга подали заявления 388 тысяч человек, из которых 70% — иногородние. Для сравнения: в 1999-м таких ребят было всего 32,3%.

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Это говорит о том, что учиться в Северную столицу приехали лучшие ученики региональных школ. Они осознанно сделали свой выбор и не ошиблись.
Андрей Максимов
Председатель комитета по науку и высшей школе

Конкуренция — зашкаливает

Кстати, когда приёмная кампания только начиналась, некоторые эксперты предрекали: нынешним летом желающих получить высшее образование станет меньше. Дело в том, что сейчас закончили школу дети, родившиеся в конце 90-х — провальных для страны с точки зрения демографии. Однако эти ожидания не оправдались. Уже в первой волне 3 августа было закрыто большинство вакансий.

Петербуржцы в последнее время заполняют 30−40% мест, правда, это не означает, что они сдают экзамены хуже. Наш город традиционно привлекает тысячи выпускников со всей страны, что только повышает конкуренцию.

Вот и в этом году средний конкурс в государственные вузы составил 12 человек на место, что подтверждает высокое качество подготовки абитуриентов. Как показывает статистика, чаще всего вчерашние школьники выбирают медицинские, экономические и инженерно-технические специальности. Есть и фавориты гонки. Так, на стоматологию нынешним летом подано 288 заявлений на место! Рекорд последних лет.

Ажиотаж и вокруг профессий, связанных с информационными технологиями. В Университете Петра Великого, например, для зачисления нужно набрать свыше 280 баллов. Также, судя по наплыву, сотни молодых людей хотят в будущем работать с общественностью и рекламном бизнесе. Не случайно сегодня проходной балл на эти направления колеблется от 290 до максимальных 300. По-прежнему популярно всё, что касается сцены, кино и «голубого экрана».

В нашем вузе на специальности, связанные с телевидением претендовали 66, а на режиссуру 45 человек на место.
Александр Евменов
Ректор Санкт-Петербургского института кино и телевидения

Учёба или натаскивание?

Ещё одна особенность нынешнего сезона — немало ребят поступили в вузы после окончания колледжей и лицеев. В университете промышленных технологий и дизайна таких — до 15%.

Эти абитуриенты не сдают ЕГЭ, уже имеют профессию и обучаются на год меньше выпускников школ. В этом году им досталось 1675 бюджетных мест. 287 человек станут учиться платно.
Анатолий Оводенко
Исполнительный директор Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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О том, что растёт число желающих получить среднее профессиональное образование, в том числе на коммерческой основе, говорит и такой факт: 40% девятиклассников Петербурга сегодня отказываются идти в десятый класс и предпочитают сразу приобрести профессию. Одна из причин, по мнению экспертов в том, что в 10−11-х «идёт не учёба, а натаскивание на ЕГЭ». А в колледже или лицее можно и ремесло получить, и, если поступать в институт, уже не зависеть от результатов «единого экзамена».

В эти дни зачисленные первокурсники с полным правом празднуют победу. Хорошей новостью для них будет информация, что комитет по науке и высшей школе проводит 15 конкурсов, нацеленных на поддержку образования. На это выделено 73 млн рублей.

Также 320 студентов первых курсов получат именные стипендии. Каждый месяц дополнительно к академической — 5 тыс. рублей. Да и в целом с 1 сентября стипендии повышаются на 5,9%.

Но не стоит отчаиваться и тем, кому не повезло: в августе можно подать документы на контракт, такие отделения есть во всех вузах. Если же и здесь не выйдет, на протяжении года работают различные курсы, где будет время как следует подготовиться. Стать студентом никогда не поздно.

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