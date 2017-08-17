Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
13Умерла Вера Глаголева
12:12 (мск), источник: dostup1.ru

Жительнице Пласта пришлось оплатить 52 чужих штрафа ГИБДД

В неприятную ситуацию женщина попала из-за сына, который не перерегистрировал проданные автомобили.

Жительнице Пласта (Челябинская область) пришлось взять кредит, чтобы оплатить 52 чужих штрафа ГИБДД, — женщина попала в неприятную ситуацию из-за сына, который не перерегистрировал проданные автомобили, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Житель Пласта уехал жить в Москву более года назад, однако на адрес его родителей продолжают приходить штрафы ГИБДД за нарушения, совершенные в Челябинской области. Дело в том, что на 27-летнего мужчину зарегистрированы несколько автомобилей, которые давно находятся в пользовании у других людей. Машины молодой человек продал без переоформления, поэтому и транспортные налоги продолжают начислять ему.

«Постоянные уведомления о возбуждаемых исполнительных производствах и визиты судебных приставов очень беспокоили мать должника, поэтому женщина решила погасить долги сына. 56 исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД, из которых только четыре московские, на 42 тыс. рублей окончили фактическим исполнением. Чтобы рассчитаться со всеми долгами, женщине пришлось взять кредит», — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Чтобы в дальнейшем не попадать в аналогичную ситуацию, судебные приставы настоятельно рекомендовали горожанке убедить сына немедленно приехать домой, чтобы перерегистрировать проданные им автомобили на их фактических владельцев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Снежинский электромонтажник занял 2 место на всероссийском конкурсе профмастерства
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Госадвокат Януковича отказался защищать его в суде
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
Союз кинематографистов назвал дату прощания с Верой Глаголевой
Роспотребнадзор предупредил о бубонной чуме в США
Возможной заменой Андрею Малахова назвали Юлию Меньшову
Особняк в Подмосковье выставили на продажу за биткоины
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме Для главной роли в фильме «Я худею» актриса по-настоящему поправлялась и худела
Недвижимость
Петербуржцы раскритиковали программу расселения хрущевок
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
36-летняя солистка «Блестящих» впервые стала мамой Надя Ручка родила первенца утром 17 августа в одной из столичных клиник.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь