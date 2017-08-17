Жительнице Пласта пришлось оплатить 52 чужих штрафа ГИБДД
В неприятную ситуацию женщина попала
В неприятную ситуацию женщина попала
Жительнице Пласта (Челябинская область) пришлось взять кредит, чтобы оплатить 52 чужих штрафа ГИБДД, — женщина попала в неприятную ситуацию
Житель Пласта уехал жить в Москву более года назад, однако на адрес его родителей продолжают приходить штрафы ГИБДД за нарушения, совершенные в Челябинской области. Дело в том, что на 27-летнего мужчину зарегистрированы несколько автомобилей, которые давно находятся в пользовании у других людей. Машины молодой человек продал без переоформления, поэтому и транспортные налоги продолжают начислять ему.
«Постоянные уведомления о возбуждаемых исполнительных производствах и визиты судебных приставов очень беспокоили мать должника, поэтому женщина решила погасить долги сына. 56 исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД, из которых только четыре московские, на 42 тыс. рублей окончили фактическим исполнением. Чтобы рассчитаться со всеми долгами, женщине пришлось взять кредит», — рассказали в
Чтобы в дальнейшем не попадать в аналогичную ситуацию, судебные приставы настоятельно рекомендовали горожанке убедить сына немедленно приехать домой, чтобы перерегистрировать проданные им автомобили на их фактических владельцев.