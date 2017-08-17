Жительнице Пласта пришлось оплатить 52 чужих штрафа ГИБДД

Жительнице Пласта (Челябинская область) пришлось взять кредит, чтобы оплатить 52 чужих штрафа ГИБДД, — женщина попала в неприятную ситуацию из-за сына, который не перерегистрировал проданные автомобили, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Житель Пласта уехал жить в Москву более года назад, однако на адрес его родителей продолжают приходить штрафы ГИБДД за нарушения, совершенные в Челябинской области. Дело в том, что на 27-летнего мужчину зарегистрированы несколько автомобилей, которые давно находятся в пользовании у других людей. Машины молодой человек продал без переоформления, поэтому и транспортные налоги продолжают начислять ему.

«Постоянные уведомления о возбуждаемых исполнительных производствах и визиты судебных приставов очень беспокоили мать должника, поэтому женщина решила погасить долги сына. 56 исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД, из которых только четыре московские, на 42 тыс. рублей окончили фактическим исполнением. Чтобы рассчитаться со всеми долгами, женщине пришлось взять кредит», — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.