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12:20 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии еще 45 многодетных женщин стали обладателями медали «Материнская слава»

УФА, 17 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Накануне в правительстве Башкортостана состоялась очередная церемония награждения многодетных матерей. Обладателями медали «Материнская слава» и единовременных денежных пособий стали 45 многодетных женщин. Государственные награды вручил заместитель премьер-министра правительства РБ Салават Сагитов.

«Глядя на вас, уважаемые женщины, и не подумаешь, что страна переживает демографический кризис, — сказал Салават Сагитов. — Каждая из вас воспитывает по пять и более детей. А сегодня средний возраст рождения первого ребенка приходится у женщин на 27 лет. В эти годы каждая из вас уже воспитывала одного, двух, а то и более детей! Поэтому сегодня правительство республики по поручению Главы Башкортостана Рустэма Хамитова работает над дополнительными мерами господдержки как молодых семей, так и многодетных семей.

В Башкортостане традиция чествования матерей, которые воспитывают пятерых и более детей, ведется с 1998 года. К награждению медалью «Материнская слава» представляются многодетные матери, добросовестно и ответственно относящиеся к воспитанию своих детей, ведущие здоровый образ жизни, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, подающие пример в укреплении института семьи и воспитании детей. На сегодняшний день высокая государственная награда имеется у более чем семи тысяч 400 жительниц Башкортостана, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

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