Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
"Работать стало невыносимо": ведущий "Пока все дома" о телеканале
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
«Пусть Россия ее растерзает»: морпех США возмущен Украиной
Муж Глаголевой комментирует смерть любимой жены
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
13Умерла Вера Глаголева
12:20 (мск), источник: Вести.Ru

Элитный особняк в Подмосковье продают за биткоины

Специалисты отмечают, что дому будет непросто найти покупателя. К тому же, статус криптовалюты пока не закреплен в российском законодательстве.

Источник: AP 2017

Имя продавца на называется, по указанному в объявлении телефону журналистам ответил специалист Kalinka Group. Он пояснил, что точный механизм сделки не определен — возможности ее проведения в настоящий момент изучает юридическая служба агентства.

Если покупатель найдется раньше того времени, как криптовалюта обретет официальный статус в российском законодательстве, дом придется покупать за национальную валюту.

По словам экспертов рынка, дорогая недвижимость продается небыстро, и особняку, выставленному на продажу за криптовалюту, найти покупателя будет непросто. Директор департамента элитной недвижимости «Метриум Групп» Илья Менжунов напомнил, что подобные объекты до их реализации просматривают 30−40 покупателей.

Едва ли среди них будет готовый рискнуть и расплатиться крупной суммой денег через ненадежную по своей сути сделку.
Илья Менжунов
Директор департамента элитной недвижимости «Метриум Групп»

Менжунов также указал на высокую волатильность криптовалюты: в середине июля курс биткоина составлял 1,98 тысячи долларов, а сегодня он стоит уже 4,1 тысячи.

Справка
Биткоин, токены, блокчейнВсе делают вид, что разбираются в этом, а я не понимаю! Помогите!
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Умер известный российский актер, звезда "Ликвидации" и "Мастера и Маргариты"
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Госадвокат Януковича отказался защищать его в суде
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
Союз кинематографистов назвал дату прощания с Верой Глаголевой
Роспотребнадзор предупредил о бубонной чуме в США
Возможной заменой Андрею Малахова назвали Юлию Меньшову
Особняк в Подмосковье выставили на продажу за биткоины
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме Для главной роли в фильме «Я худею» актриса по-настоящему поправлялась и худела
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
36-летняя солистка «Блестящих» впервые стала мамой Надя Ручка родила первенца утром 17 августа в одной из столичных клиник.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь