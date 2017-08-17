Элитный особняк в Подмосковье продают за биткоины

Источник: AP 2017

Имя продавца на называется, по указанному в объявлении телефону журналистам ответил специалист Kalinka Group. Он пояснил, что точный механизм сделки не определен — возможности ее проведения в настоящий момент изучает юридическая служба агентства.

Если покупатель найдется раньше того времени, как криптовалюта обретет официальный статус в российском законодательстве, дом придется покупать за национальную валюту.

По словам экспертов рынка, дорогая недвижимость продается небыстро, и особняку, выставленному на продажу за криптовалюту, найти покупателя будет непросто. Директор департамента элитной недвижимости «Метриум Групп» Илья Менжунов напомнил, что подобные объекты до их реализации просматривают 30−40 покупателей.

Едва ли среди них будет готовый рискнуть и расплатиться крупной суммой денег через ненадежную по своей сути сделку. Илья Менжунов Директор департамента элитной недвижимости «Метриум Групп»

Менжунов также указал на высокую волатильность криптовалюты: в середине июля курс биткоина составлял 1,98 тысячи долларов, а сегодня он стоит уже 4,1 тысячи.