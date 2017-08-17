Элитный особняк в Подмосковье продают за биткоины
Специалисты отмечают, что дому будет непросто найти покупателя. К тому же, статус криптовалюты пока не закреплен в российском законодательстве.
Специалисты отмечают, что дому будет непросто найти покупателя. К тому же, статус криптовалюты пока не закреплен в российском законодательстве.
Имя продавца на называется, по указанному в объявлении телефону журналистам ответил специалист Kalinka Group. Он пояснил, что точный механизм сделки не определен — возможности ее проведения в настоящий момент изучает юридическая служба агентства.
По словам экспертов рынка, дорогая недвижимость продается небыстро, и особняку, выставленному на продажу за криптовалюту, найти покупателя будет непросто. Директор департамента элитной недвижимости «Метриум Групп» Илья Менжунов напомнил, что подобные объекты до их реализации просматривают 30−40 покупателей.
Едва ли среди них будет готовый рискнуть и расплатиться крупной суммой денег через ненадежную по своей сути сделку.
Менжунов также указал на высокую волатильность криптовалюты: в середине июля курс биткоина составлял 1,98 тысячи долларов, а сегодня он стоит уже 4,1 тысячи.