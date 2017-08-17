Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
13Умерла Вера Глаголева
12:32 (мск), источник: ЕАН

В День города в центре Екатеринбурга ограничат движение и торговлю алкоголем

В ближайшую субботу 19 августа, когда Екатеринбург будет праздновать День города, в центр уральской столицы запретят торговлю алкоголем, сообщает городское УМВД.

«Постановлением главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, в месте проведения мероприятий в центральной части города будет запрещена продажа алкогольной продукции. С целью контроля над соблюдением запрета будут созданы совместные группы из числа сотрудников полиции и комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга», — информируют силовики.

Сейчас полиция и МЧС тщательно обследуют территории, где будут проводиться массовые мероприятия, чтобы там не оказалось взрывоопасных предметов.

В сам День города будет усилена работа нарядов полиции в местах празднования будут дежурить бригады скорой и пожарные расчеты. Движение автотранспорта в центре на время торжеств ограничат.

По традиции основными площадками для празднования очередной годовщины стали: Площадь 1905 года, Октябрьская площадь, Исторический сквер, Литературный квартал, ККТ «Космос», ЦПКиО. «Городская полиция призывает гостей и жителей столицы Среднего Урала соблюдать нормы действующего законодательства.

«В случае обнаружения бесхозных предметов, а также появления граждан, провоцирующих людей на проявления агрессии и беспорядки, следует незамедлительно обращаться по круглосуточному “телефону доверия” ОВД 8 (343) 294−14−94 или по линии 02», — напоминают правоохранители.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Госадвокат Януковича отказался защищать его в суде
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
Союз кинематографистов назвал дату прощания с Верой Глаголевой
Роспотребнадзор предупредил о бубонной чуме в США
Возможной заменой Андрею Малахова назвали Юлию Меньшову
Особняк в Подмосковье выставили на продажу за биткоины
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме Для главной роли в фильме «Я худею» актриса по-настоящему поправлялась и худела
Недвижимость
Внешний вид новостроек в Петербурге придется согласовывать
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
36-летняя солистка «Блестящих» впервые стала мамой Надя Ручка родила первенца утром 17 августа в одной из столичных клиник.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь