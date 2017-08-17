В День города в центре Екатеринбурга ограничат движение и торговлю алкоголем

«Постановлением главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, в месте проведения мероприятий в центральной части города будет запрещена продажа алкогольной продукции. С целью контроля над соблюдением запрета будут созданы совместные группы из числа сотрудников полиции и комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга», — информируют силовики.

Сейчас полиция и МЧС тщательно обследуют территории, где будут проводиться массовые мероприятия, чтобы там не оказалось взрывоопасных предметов.

В сам День города будет усилена работа нарядов полиции в местах празднования будут дежурить бригады скорой и пожарные расчеты. Движение автотранспорта в центре на время торжеств ограничат.

По традиции основными площадками для празднования очередной годовщины стали: Площадь 1905 года, Октябрьская площадь, Исторический сквер, Литературный квартал, ККТ «Космос», ЦПКиО. «Городская полиция призывает гостей и жителей столицы Среднего Урала соблюдать нормы действующего законодательства.