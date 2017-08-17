Полиция: еще пять лет назад число туристов в регионе было двузначным, сейчас их около трех тысяч
В Самарскую область стали гораздо чаще приезжать туристы. Об этом 17 августа на
В Самарскую область стали гораздо чаще приезжать туристы. Об этом 17 августа на
«Еще пять лет назад их число было двузначным, в этом году туристов в регионе около трех тысяч, — отметил Денис Акимов. — Число туристов в Самарской области увеличивается каждый год. Например, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года приток туристов вырос на 30%. Многие приезжают в Самару из визовых стран. Люди из Европы едут посмотреть город в преддверии чемпионата мира. Я, как житель Самары, этому очень рад. Наш город развивается, ремонтируются улицы, за счет этого Самара стала туристически привлекательной».
По словам Дениса Акимова, большая часть мигрантов в регионе все же трудовые, то есть приезжающие не отдохнуть, а поработать.
Так, сейчас на территории региона около 100 тыс. иностранцев, 70% из них — трудовые мигранты. В основном это люди, приехавшие из Узбекистана, Таджикистана, Армении. В этом году уже выдано 30 тыс. патентов на работу, за счет чего в бюджет Самарской области поступили 400 млн руб. (к концу года эта цифра, предположительно, достигнет уже 600 млн). Впрочем, по словам Дениса Акимова, в 2017 году отмечено небольшое снижение числа трудовых мигрантов.
«Но при этом стало больше иностранцев, приезжающих учиться, — отметил Денис Акимов. — Сейчас вузы региона проводят активную политику по привлечению иностранных студентов».
«Несколько лет назад были случаи, когда со стройки забирали 350 человек без документов, — отметил он. — Сейчас такого уже нет. Выдворяются же из региона по 500−600 человек в год. И система выстроена так, что вернуться, нормально проживать и работать на территории нашего региона выдворенцам уже невозможно».
Если же вы хотите сообщить полицейским о нарушении миграционного законодательства, о котором вам стало известно, сделать это можно по телефонам: 339−00−39 и 339−00−00.