Полиция: еще пять лет назад число туристов в регионе было двузначным, сейчас их около трех тысяч

Источник: РИА "Новости"

«Еще пять лет назад их число было двузначным, в этом году туристов в регионе около трех тысяч, — отметил Денис Акимов. — Число туристов в Самарской области увеличивается каждый год. Например, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года приток туристов вырос на 30%. Многие приезжают в Самару из визовых стран. Люди из Европы едут посмотреть город в преддверии чемпионата мира. Я, как житель Самары, этому очень рад. Наш город развивается, ремонтируются улицы, за счет этого Самара стала туристически привлекательной».

По словам Дениса Акимова, большая часть мигрантов в регионе все же трудовые, то есть приезжающие не отдохнуть, а поработать.

Так, сейчас на территории региона около 100 тыс. иностранцев, 70% из них — трудовые мигранты. В основном это люди, приехавшие из Узбекистана, Таджикистана, Армении. В этом году уже выдано 30 тыс. патентов на работу, за счет чего в бюджет Самарской области поступили 400 млн руб. (к концу года эта цифра, предположительно, достигнет уже 600 млн). Впрочем, по словам Дениса Акимова, в 2017 году отмечено небольшое снижение числа трудовых мигрантов.

«Но при этом стало больше иностранцев, приезжающих учиться, — отметил Денис Акимов. — Сейчас вузы региона проводят активную политику по привлечению иностранных студентов».

Также сокращается число выдворенцев — иностранцев, которых высылают из России за нарушения. По словам Дениса Акимова, ранее, например, на стройках трудилось много нелегалов, сейчас работники легализовались.

«Несколько лет назад были случаи, когда со стройки забирали 350 человек без документов, — отметил он. — Сейчас такого уже нет. Выдворяются же из региона по 500−600 человек в год. И система выстроена так, что вернуться, нормально проживать и работать на территории нашего региона выдворенцам уже невозможно».