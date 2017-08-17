Часть улицы Самаркандской в Нижнем Новгороде закрыта из-за второго этапа ремонта до 1 декабря
Часть улицы Самаркандская в Нижнем Новгороде закрыта в связи со вторым этапом ремонтных работ до 1 декабря 2017 года.
Часть улицы Самаркандская в Нижнем Новгороде закрыта в связи со вторым этапом ремонтных работ до 1 декабря 2017 года.
Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения 16 августа. Согласно информации, улица закрыта на участке от перекрёстка с ул. Должанской до кольцевой развязки у ТЦ «Седьмое небо». Работы будут производиться в срок с 13 августа до 1 декабря 2017 года.
Напомним, ранее подрядчик сообщил о том, что срок закрытия ул. Самаркандской для начала II этапа ремонта переносится с 13 августа на 21 августа. Ранее сообщалось, что ремонт на объекте начался с 12 мая 2017 года. Общая стоимость реконструкции объекта по муниципальному контракту составляет 189 млн рублей. Работы выполняет ООО «СК «Управление строительства-620» (Москва).