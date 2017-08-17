Часть улицы Самаркандской в Нижнем Новгороде закрыта из-за второго этапа ремонта до 1 декабря

Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения 16 августа. Согласно информации, улица закрыта на участке от перекрёстка с ул. Должанской до кольцевой развязки у ТЦ «Седьмое небо». Работы будут производиться в срок с 13 августа до 1 декабря 2017 года.