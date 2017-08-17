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12:27 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пять школ в Нижегородской области не будут работать в новом учебном году

Нижний Новгород. 17 августа. НТА-Приволжье — Пять школ в Нижегородской области не будут работать в новом учебном году.

Как информирует региональное управление Роспотребназора, закрыты 5 школ, которые не будут работать в 2017—2018 учебном году: из них 3 малокомплектные, две на капитальный ремонт. Открыта 1 школа — МАОУ СШ № 1 г. Бор с количеством учащихся 1 тыс. человек.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий общеобразовательным организациям Нижегородской области выдано свыше 300 предписаний, которыми определены мероприятия по проведению капремонта зданий, работ на системах водоснабжения, улучшению материально-технической базы и оснащенности пищеблоков, улучшению материальной базы и оснащенности медицинских пунктов школ, приобретению и обновлению ученической мебели, улучшению светового режима, проведению косметических ремонтов помещений.

В сообщении нижегородского Роспотребнадзора отмечается, что не выполнили предписания 2 объекта по превышению наполняемости учащихся. Материалы дел направлены в суды.

Ранее сообщалось, что более 300 тысяч школьников сядут за парты в Нижегородской области в новом учебном году.

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