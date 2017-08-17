Пять школ в Нижегородской области не будут работать в новом учебном году
Нижний Новгород. 17 августа.
Нижний Новгород. 17 августа.
Как информирует региональное управление Роспотребназора, закрыты 5 школ, которые не будут работать в 2017—2018 учебном году: из них 3 малокомплектные, две на капитальный ремонт. Открыта 1 школа — МАОУ СШ № 1 г. Бор с количеством учащихся 1 тыс. человек.
В ходе
В сообщении нижегородского Роспотребнадзора отмечается, что не выполнили предписания 2 объекта по превышению наполняемости учащихся. Материалы дел направлены в суды.
Ранее сообщалось, что более 300 тысяч школьников сядут за парты в Нижегородской области в новом учебном году.