Закрывается съезд с КАД в Токсовский тоннель на Руставели
Там колейность будут убирать на
Там колейность будут убирать на
Об очередном закрытии на КАД в связи с работами по ликвидации колейности сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
На развязке КАД с автомобильной дорогой
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией. Установлены ограждающие элементы (водоналивные барьеры). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
Напомним, автомобилисты регулярно жалуются на то, что информации о закрытии и ограничении движения на электронных табло нет.
Сегодня, как и вчера, самые длинные пробки на КАД собираются в районе вантового моста, где дорожные работы идут сразу в нескольких местах.