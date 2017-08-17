Закрывается съезд с КАД в Токсовский тоннель на Руставели

Об очередном закрытии на КАД в связи с работами по ликвидации колейности сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На развязке КАД с автомобильной дорогой Санкт-Петербург — Матокса (Мурино), на 111-м километре внешнего кольца, с 17 по 23 августа полностью закрывается съезд с внешнего кольца в Токсовский тоннель в сторону Санкт-Петербурга на улицу Руставели. Там колейность будут убирать на переходно-скоростной полосе.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией. Установлены ограждающие элементы (водоналивные барьеры). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Напомним, автомобилисты регулярно жалуются на то, что информации о закрытии и ограничении движения на электронных табло нет.