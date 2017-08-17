Ремонт участка трассы «Сибирь» в Приангарье увеличит пропускную способность в два раза

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» продолжает реконструкцию четырехкилометрового участка федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области (с 1504 по 1508 км) со строительством путепровода. Сейчас специалисты выполняют работы по устройству слоев дорожной одежды из пористого крупнозернистого асфальтобетона — уже уложено более 15 тысячи тонн асфальтобетона. После реконструкции участок автодороги будет отвечать всем требованиям безопасности дорожного движения и соответствовать параметрам второй категории за счет расширения проезжей части до 7,5 метров и доведения габаритов путепровода до 11,5 метров. Выполнение этих работ позволит значительно увеличить пропускную способность участка трассы — с 6 до 14 тысяч автомобилей в сутки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Прибайкалье».