Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Дочери Глаголевой подавлены смертью матери - СМИ
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
13Умерла Вера Глаголева
12:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ремонт участка трассы «Сибирь» в Приангарье увеличит пропускную способность в два раза

Реконструкция автодороги продолжается.

Источник: IrkutskMedia.ru

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» продолжает реконструкцию четырехкилометрового участка федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области (с 1504 по 1508 км) со строительством путепровода. Сейчас специалисты выполняют работы по устройству слоев дорожной одежды из пористого крупнозернистого асфальтобетона — уже уложено более 15 тысячи тонн асфальтобетона. После реконструкции участок автодороги будет отвечать всем требованиям безопасности дорожного движения и соответствовать параметрам второй категории за счет расширения проезжей части до 7,5 метров и доведения габаритов путепровода до 11,5 метров. Выполнение этих работ позволит значительно увеличить пропускную способность участка трассы — с 6 до 14 тысяч автомобилей в сутки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Прибайкалье».

На текущий момент на путепроводе закончен монтаж всех балок пролетных строений и теперь ведутся работы по устройству монолитных средних и консольных участков, а также монтажу переходных плит сопряжения путепровода с насыпью подходов.

«В целях повышения безопасности дорожного движения на примыканиях и автобусных остановках устроят переходно-скоростные полосы, заездные карманы, построят пешеходные дорожки и установят железобетонные автопавильоны. Кроме того, на автобусных остановках и путепроводе проектом предусмотрено устройство электроосвещения», — отметили в пресс-службе.

Срок ввода в эксплуатацию объекта согласно календарному графику намечен на октябрь 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Великое озеро Великой страны: новый проект по сохранению Байкала подготовили в Приангарье
Новый асфальт начали укладывать на Глазковском мосту в Иркутске
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Госадвокат Януковича отказался защищать его в суде
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
Союз кинематографистов назвал дату прощания с Верой Глаголевой
Роспотребнадзор предупредил о бубонной чуме в США
Возможной заменой Андрею Малахова назвали Юлию Меньшову
Особняк в Подмосковье выставили на продажу за биткоины
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме Для главной роли в фильме «Я худею» актриса по-настоящему поправлялась и худела
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Как продать жилье, купленное в браке?
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
36-летняя солистка «Блестящих» впервые стала мамой Надя Ручка родила первенца утром 17 августа в одной из столичных клиник.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь