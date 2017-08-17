В Омской области выявлен первый случай заражения вирусом Коксаки
Ребенок из Омска заразился вирусом Коксаки в Турции.
Ребенок из Омска заразился вирусом Коксаки в Турции.
В Омской области выявлен первый случай заражения вирусом Коксаки. Ребенок из Омска отдыхал в турецком Белеке в отеле «Санард». Специалистами Роспортребнадзора установлено, что маленький омич купался в Средиземном море и бассейне.
Лабораторно подтвержденный факт заражения протекает с клинической симптоматикой ОРВИ и экзантемой. Как ранее сообщал «СуперОмск», вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям. Его эпидемия бушует в Турции.