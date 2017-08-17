Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Хоккеист Овечкин прокомментировал смерть Веры Глаголевой
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
13Умерла Вера Глаголева
12:46 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области выявлен первый случай заражения вирусом Коксаки

Ребенок из Омска заразился вирусом Коксаки в Турции.

В Омской области выявлен первый случай заражения вирусом Коксаки. Ребенок из Омска отдыхал в турецком Белеке в отеле «Санард». Специалистами Роспортребнадзора установлено, что маленький омич купался в Средиземном море и бассейне.

Лабораторно подтвержденный факт заражения протекает с клинической симптоматикой ОРВИ и экзантемой. Как ранее сообщал «СуперОмск», вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям. Его эпидемия бушует в Турции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Госадвокат Януковича отказался защищать его в суде
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
Союз кинематографистов назвал дату прощания с Верой Глаголевой
Роспотребнадзор предупредил о бубонной чуме в США
Возможной заменой Андрею Малахова назвали Юлию Меньшову
Особняк в Подмосковье выставили на продажу за биткоины
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме Для главной роли в фильме «Я худею» актриса по-настоящему поправлялась и худела
Недвижимость
Внешний вид новостроек в Петербурге придется согласовывать
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
36-летняя солистка «Блестящих» впервые стала мамой Надя Ручка родила первенца утром 17 августа в одной из столичных клиник.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь