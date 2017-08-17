Минобрнауки РФ: школа в Южном городе будет одной из лучших в России

1 сентября 2017 года в микрорайоне «Южный город» откроет свои двери самая современная школа страны, рассчитанная на 1500 учеников. В новой школе есть отдельные блоки для начальных классов, для старших классов, спортивный (четыре спортивных зала), столовый с двумя обеденными залами; актовый зал на 250 мест, библиотека с медиатекой, читальным залом и многое другое. Спортивная зона включает в себя гимнастические площадки, баскетбольную площадку, площадку для прыжков в длину, площадку для игр в теннис, волейбольную площадку, футбольное поле, площадку для метания спортивных снарядов, беговую дорожку. В учебно-опытной зоне предусмотрены теплицы для практических занятий по биологии.

Предусмотрены все условия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения. Общая стоимость строительства школы площадью в 27 тыс. кв. м составила 727 млн руб., значительная часть суммы выделена из федерального бюджета.

На сегодняшний день уже укомплектовано 55 классов — 29 начальной школы, из них 10 — первые классы и 26 средней и старшей. К 1 сентября здесь ожидают 1450 школьников. Причем, все они будут учиться в первую смену. Напомним, задачу полностью ликвидировать третью и вторую смены в школах поставил Президент России Владимир Владимирович Путин. В Самарской области поставленная задача решается при помощи строительства новых школ. С 2012 по 2016 год впервые за 20 лет в регионе были построены 12 школ, ещё 26 образовательных учреждений планируется возвести к 2022 году.

Напомним, строительство школы в «Южной городе» началось по инициативе Губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина в 2015 году. В мае 2015 года он заложил капсулу в основание строительства нового образовательного учреждения.

В 2016 году по федеральной программе Самарская область получила наибольший объём финансирования — почти 862 миллиона рублей и стала лидером страны по количеству созданных новых мест.

Оценить результат приехала лично заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Татьяна Юрьевна Синюгина 16 августа в рамках рабочего визита в Самарскую область. Во встрече также приняли участие вице-губернатор Дмитрий Егвеньевич Овчинников и депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений Александрович Серпер.

Они осмотрели школу, кабинеты и залы, пообщались с преподавателями и будущими учениками. По итогам визита, школе была дана высокая оценка.

— Такую школу я вижу впервые, впечатления восторженные и очень позитивные, — Эта школа позволяет по-новому организовать процесс обучения и воспитания — интересно для детей и продуктивно для педагогов. Мое восхищение основано не только на эмоциональном восприятии уведенного, но и на той профессиональной оценке, которую можно дать уже сегодня. Это уникальная школа, которая и архитектурно, и профессионально соответствует сегодняшним требованиям. Я понимаю, что ещё многое предстоит сделать. Пройден большой путь рождения школы. Но немалые усилия предстоит приложить к тому, чтобы школа давала тот результат, на который рассчитывает каждый родитель. Но я уверена, что в тех условиях, которые есть, и с тем коллективом, который сегодня создан, все получится. Это будет одна из лучших школ в России не только по архитектурному решению, но и по качеству знаний, — сказала замминистра.

Отдельное внимание замминистра уделила обсуждению педагогического состава. Сейчас в школу принято 85 учителей, среди которых как молодые специалисты, так и уже зрелые педагоги. Всего же в школу поступило порядка 500 резюме.