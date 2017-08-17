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12:43 (мск), источник: Pro Город Самара

Минобрнауки РФ: школа в Южном городе будет одной из лучших в России

Cтроительство школы в «Южной городе» началось по инициативе Губернатора Самарской области Николая Меркушкина в 2015 году.

1 сентября 2017 года в микрорайоне «Южный город» откроет свои двери самая современная школа страны, рассчитанная на 1500 учеников. В новой школе есть отдельные блоки для начальных классов, для старших классов, спортивный (четыре спортивных зала), столовый с двумя обеденными залами; актовый зал на 250 мест, библиотека с медиатекой, читальным залом и многое другое. Спортивная зона включает в себя гимнастические площадки, баскетбольную площадку, площадку для прыжков в длину, площадку для игр в теннис, волейбольную площадку, футбольное поле, площадку для метания спортивных снарядов, беговую дорожку. В учебно-опытной зоне предусмотрены теплицы для практических занятий по биологии.

Предусмотрены все условия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения. Общая стоимость строительства школы площадью в 27 тыс. кв. м составила 727 млн руб., значительная часть суммы выделена из федерального бюджета.

На сегодняшний день уже укомплектовано 55 классов — 29 начальной школы, из них 10 — первые классы и 26 средней и старшей. К 1 сентября здесь ожидают 1450 школьников. Причем, все они будут учиться в первую смену. Напомним, задачу полностью ликвидировать третью и вторую смены в школах поставил Президент России Владимир Владимирович Путин. В Самарской области поставленная задача решается при помощи строительства новых школ. С 2012 по 2016 год впервые за 20 лет в регионе были построены 12 школ, ещё 26 образовательных учреждений планируется возвести к 2022 году.

Напомним, строительство школы в «Южной городе» началось по инициативе Губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина в 2015 году. В мае 2015 года он заложил капсулу в основание строительства нового образовательного учреждения.

В 2016 году по федеральной программе Самарская область получила наибольший объём финансирования — почти 862 миллиона рублей и стала лидером страны по количеству созданных новых мест.

Оценить результат приехала лично заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Татьяна Юрьевна Синюгина 16 августа в рамках рабочего визита в Самарскую область. Во встрече также приняли участие вице-губернатор Дмитрий Егвеньевич Овчинников и депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений Александрович Серпер.

Они осмотрели школу, кабинеты и залы, пообщались с преподавателями и будущими учениками. По итогам визита, школе была дана высокая оценка.

 — Такую школу я вижу впервые, впечатления восторженные и очень позитивные, — Эта школа позволяет по-новому организовать процесс обучения и воспитания — интересно для детей и продуктивно для педагогов. Мое восхищение основано не только на эмоциональном восприятии уведенного, но и на той профессиональной оценке, которую можно дать уже сегодня. Это уникальная школа, которая и архитектурно, и профессионально соответствует сегодняшним требованиям. Я понимаю, что ещё многое предстоит сделать. Пройден большой путь рождения школы. Но немалые усилия предстоит приложить к тому, чтобы школа давала тот результат, на который рассчитывает каждый родитель. Но я уверена, что в тех условиях, которые есть, и с тем коллективом, который сегодня создан, все получится. Это будет одна из лучших школ в России не только по архитектурному решению, но и по качеству знаний, — сказала замминистра.

Отдельное внимание замминистра уделила обсуждению педагогического состава. Сейчас в школу принято 85 учителей, среди которых как молодые специалисты, так и уже зрелые педагоги. Всего же в школу поступило порядка 500 резюме.

Подводя итог визита, Т. Ю. Синюгина отметила, что финансирование строящихся в регионе школ будет продолжено. «Область провела серьезную работу и очень убедительно защищала свои заявки. Мы знали, что если школу построят здесь, за нее будет не стыдно. Исходя из сегодняшних результатов, мы можем смело говорить, что заявки, поступающие от Самарской области, будут нами поддержаны», — заявила Синюгина.

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