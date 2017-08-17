Для петербуржца, впавшего в кому в Анталье, приготовили спецборт

Как сообщили в ведомстве 17 августа, о помощи попросили родственники пострадавшего педагога. Сумму транспортировки мужчины обычным самолётом турецкая сторона оценила в 30 тысяч евро — для семьи это неподъемные деньги. Разрешение перемещать пациента, который пережил остановку сердца в аэропорту, выдадут турецкие медики после консилиума.