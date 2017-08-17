Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
"Работать стало невыносимо": ведущий "Пока все дома" о телеканале
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
«Пусть Россия ее растерзает»: морпех США возмущен Украиной
Муж Глаголевой комментирует смерть любимой жены
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
13Умерла Вера Глаголева
12:48 (мск), источник: Фонтанка

Для петербуржца, впавшего в кому в Анталье, приготовили спецборт

Специальный борт МЧС приготовили для транспортировки петербуржца, который попал в больницу в турецкой Анталье.

Читайте также
Петербуржец оказался в коме в турецкой больнице

Самолет оснащен медицинским оборудованием, которое поможет доставить 63-летнего пациента на родину.

Как сообщили в ведомстве 17 августа, о помощи попросили родственники пострадавшего педагога. Сумму транспортировки мужчины обычным самолётом турецкая сторона оценила в 30 тысяч евро — для семьи это неподъемные деньги. Разрешение перемещать пациента, который пережил остановку сердца в аэропорту, выдадут турецкие медики после консилиума.

В настоящий момент мужчина находится в коме в больнице Антальи и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Как анонимы снова предрекли смену власти в Петербурге
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Госадвокат Януковича отказался защищать его в суде
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
Союз кинематографистов назвал дату прощания с Верой Глаголевой
Роспотребнадзор предупредил о бубонной чуме в США
Возможной заменой Андрею Малахова назвали Юлию Меньшову
Особняк в Подмосковье выставили на продажу за биткоины
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме Для главной роли в фильме «Я худею» актриса по-настоящему поправлялась и худела
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
36-летняя солистка «Блестящих» впервые стала мамой Надя Ручка родила первенца утром 17 августа в одной из столичных клиник.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь