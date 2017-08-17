Дональд Трамп отправил президентскую делегацию на ЭКСПО
Делегация прибудет в Астану 28 августа.
Делегация прибудет в Астану 28 августа.
АСТАНА, 17 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп назначил президентскую делегацию, которая отправится в Казахстан на ЭКСПО- 2017, сообщает
Визит в Астану запланирован на 28 августа, возглавит делегацию министр энергетики США Рик Перри.
Также в президентскую делегацию вошли посол США в Республике Казахстан Джордж Крол, глава палаты представителей США Кевин Крамер, президент и главный исполнительный директор Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) Рэй У. Уошберн, заместитель помощника президента США по вопросам национальной безопасности Лиза Кертис,