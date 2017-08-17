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13:29 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дональд Трамп отправил президентскую делегацию на ЭКСПО

Делегация прибудет в Астану 28 августа.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп назначил президентскую делегацию, которая отправится в Казахстан на ЭКСПО- 2017, сообщает пресс-служба Белого дома.

Визит в Астану запланирован на 28 августа, возглавит делегацию министр энергетики США Рик Перри.

Также в президентскую делегацию вошли посол США в Республике Казахстан Джордж Крол, глава палаты представителей США Кевин Крамер, президент и главный исполнительный директор Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) Рэй У. Уошберн, заместитель помощника президента США по вопросам национальной безопасности Лиза Кертис, вице-президент корпорации General Electric, президент и главный исполнительный директор General Electric Russia Рональд Дж. Поллетт.

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