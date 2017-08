В Китае запретили необычные названия компаний

Под запрет также попадет название компании-производителя презервативов «Дядюшка Ниу». Полностью оно звучит как «Группа молодых людей с мечтами, которые верят, что они могут делать чудеса под руководством компании Uncle Niu Internet Technology» («There Is a Group of Young People With Dreams, Who Believe They Can Make the Wonders of Life Under the Leadership of Uncle Niu Internet Technology Co. Ltd.»).