В Китае запретили необычные названия компаний

Китайские компании упоминают в своих названиях популярные интернет-мемы. Например, фирма, занятая в гостиничном бизнесе, называется «Шеньянские первобытные силы гостиничного бизнеса» («Shenyang Prehistoric Powers Hotel Management Limited Company»). Это название связывают с репликой китайской пловчихи Фу Юаньхуэй. В 2016 году после полуфинального заплыва на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро она удивилась своей скорости и сказал, что «применила все свои первобытные силы».

Под запрет также попадет название компании-производителя презервативов «Дядюшка Ниу». Полностью оно звучит как «Группа молодых людей с мечтами, которые верят, что они могут делать чудеса под руководством компании Uncle Niu Internet Technology» («There Is a Group of Young People With Dreams, Who Believe They Can Make the Wonders of Life Under the Leadership of Uncle Niu Internet Technology Co. Ltd.»).

Ведомство запретило использовать в названиях дискриминационную лексику, термины, связанные с христианством или исламом и «политически чувствительные» темы, такие как армия Китая, дата «9/11», имена руководителей КНР, в том числе Мао Цзедуна.

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Также компаниям запретили называться «национальными» или «лучшими».

Правила китайского языка на письме отличаются от английского настолько, что порождают странные названия, замечают авторы «Би-би-си». В Китае работают специалисты, которые придумывают названия для зарубежных фирм. Например, название BMW перевели на китайский как «драгоценная лошадь».