Русские могут изменить мир и стать ведущей нацией, считает Далай-лама

Источник: РИА "Новости"

«Россия — великая нация. И географически Россия — мост между Востоком и Западом. И, кроме того, потенциал природных ресурсов», — сказал Далай-лама в обращении к участникам Synergy Global Forum, отрывками из которого организаторы поделились с РИА Новости.

«Русские люди могут внести значительный вклад в изменение мира, Европы. Географически у России огромный потенциал. Новые идеи, уважение друг к другу. Испытывать чувство радости быть человеком. Я думаю, Россия сможет правильно распределить возможности. У России есть потенциал стать ведущей нацией мира», — добавил он.