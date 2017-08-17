Русские могут изменить мир и стать ведущей нацией, считает Далай-лама
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. У России есть потенциал стать ведущей страной планеты, русские могут изменить этот мир, считает
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. У России есть потенциал стать ведущей страной планеты, русские могут изменить этот мир, считает
«Россия — великая нация. И географически Россия — мост между Востоком и Западом. И, кроме того, потенциал природных ресурсов», — сказал
«Русские люди могут внести значительный вклад в изменение мира, Европы. Географически у России огромный потенциал. Новые идеи, уважение друг к другу. Испытывать чувство радости быть человеком. Я думаю, Россия сможет правильно распределить возможности. У России есть потенциал стать ведущей нацией мира», — добавил он.
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