Вера Глаголева будет похоронена на Троекуровском кладбище
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — Народную артистку России Веру Глаголеву, скончавшуюся в минувшую среду на 62-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — Народную артистку России Веру Глаголеву, скончавшуюся в минувшую среду на 62-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
«Глаголева по обращению родственников будет похоронена на Троекуровском кладбище», — сообщили «Интерфаксу» в мэрии в четверг.
Ранее сообщалось, что прощание с Глаголевой состоится 19 августа в Доме кино.
За свою творческую биографию она сыграла более чем в сорока фильмах и сериалах, таких как «Выйти замуж за капитана», «Сошедшие с небес», «Зал Ожидания», «Бедная Саша» и другие.
Также она срежиссировала шесть фильмов, в ее последней картине «Две женщины» (экранизация пьесы Тургенева «Две женщины») сыграл известный британский актер Рэйф Файнс. Удостоена звания народной артистки России.
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