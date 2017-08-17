Вера Глаголева будет похоронена на Троекуровском кладбище

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«Глаголева по обращению родственников будет похоронена на Троекуровском кладбище», — сообщили «Интерфаксу» в мэрии в четверг.

Новость Яркие цитаты Веры Глаголевой о любви и женской судьбе

Ранее сообщалось, что прощание с Глаголевой состоится 19 августа в Доме кино.

За свою творческую биографию она сыграла более чем в сорока фильмах и сериалах, таких как «Выйти замуж за капитана», «Сошедшие с небес», «Зал Ожидания», «Бедная Саша» и другие.