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15:11 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жителям Дона рассказали, как отличить фальшивые деньги от настоящих

В Ростовской области выявлена попытка сбыть фальшивые деньги. Поддельные купюры появились в Цимлянском районе.

Этот случай пополнил и без того богатую статистику 2017 года — более 600 раз пресекались попытки расплатиться бутафорскими деньгами в донском регионе.

Банкнотой номиналом в пять тысяч рублей пытался расплатиться 28-летний житель Цимлянского района. Фальшивку распознали в магазине. Молодого человека сразу задержала полиция. Подобные случаи для региона не редкость. Только за первую половину года зарегистрировано 650 преступлений.

«Примерно 60 процентов от всех сбываемых купюр — 5-тысячные. 26−27 процентов — тысячные купюры. Совсем незначительное количество купюр более мелким номиналом — 500, 100-рублевых. Совсем мало — это, можно сказать, единичные факты — сбыт фальшивых долларов и евро», — рассказывает начальник отдела № 4 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области Алексей Никулин.

Как правило, фальшивки делают за пределами региона. В область купюры поставляются небольшими партиями и распространяются по торговым точкам. В кошелек жителя Дона такие деньги могут попасть через сетевые супермаркеты, рынки и другие личные покупки.

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При этом шанс получить фальшивку через банкомат близок к нулю. В большей части современных аппаратов работает две ленты — одна хранит вносимые средства, другая выдает деньги, проверенные в банке. Перемешаться эти два отсека не могут. После инкассации все купюры проходят обязательную проверку. Фальшивые уничтожают.

Сегодня качество поддельных банкнот довольно высокое, отмечают специалисты. На руку фальшивомонетчикам играет прогресс, чего не скажешь о более ранних образцах. Подделывали деньги во все времена, и начинали, естественно, с металлических денежных знаков. В Музее истории органов правопорядка Дона хранятся 20-копеечные монеты начала прошлого века.

«Обычно такие монеты делали из серебра 500 пробы. Эти изготовлены, видимо, из меди», — отмечает заведующая Музея истории органов правопорядка Дона ГУ МВД России по Ростовской области Надежда Иванова.

Теперь эти копейки имеют даже большую ценность, чем настоящие монеты тех лет. А вот современные подделки эксперты называют пустышками с уголовным багажом. За хранение и оборот таких бумаг в уголовном кодексе предусмотрена статья, наказание по которой до 15 лет лишения свободы. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила.

«Справа есть элемент изображения основного в виде водного знака. На банкнотах модификации до 2010 года номинал изображался водными знаками слева. А после 2010 года номинал расположен справа. При этом, нужно отметить, что плавный переход от темных оттенков к светлым дает именно объемность изображения водного знака», — поясняет управляющий отделением «Ростов-на-Дону» южного главного управления Центрального Банка РФ Наталья Леонтьева.

Также подсказкой послужат рельефные метки и рельефная линия для слабовидящих. Эти маркеры находятся в нижнем левом углу и должны хорошо прощупываться. Еще один признак — микроперфорация. Если поднять купюру на свет, то проявится цифровое изображение номинала банкноты. Оно должно быть гладким. И самый простой способ выявить подделку — сравнить две одинаковые купюры. Если в руках оказалась фальшивка, необходимо обратится в полицию.

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