Украинского туриста в Крыму атаковал шершень

Как выяснили прибывшие на место спасатели, во время прогулки на 57-летнего жителя Днепропетровска напал шершень. Мужчина потерял сознание, упал и ударился головой. Оказав пострадавшему первую помощь, спасатели доставили его к автомобилю скорой помощи и сопроводили в Алуштинскую больницу.

«В теплую погоду, отправляясь в горы, необходимо быть особенно внимательными и осторожными, так как одной из опасностей, подстерегающих человека в горно-лесной местности, может стать укус насекомых или ожог ядовитых растений. Правила безопасности с особой строгостью следует соблюдать особенно тем, у кого есть аллергия на укусы насекомых. Кроме этого, такие люди должны в весенне-летний период всегда иметь при себе антигистаминные препараты, чтобы при необходимости сразу их принять», — подчеркнул Сергей Шахов.