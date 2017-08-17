Украинского туриста в Крыму атаковал шершень
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). В горах Алушты возле источника «Ай-Йори» шершень покусал мужчину, в результате чего он потерял сознание. Для эвакуации пострадавшего из
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). В горах Алушты возле источника «Ай-Йори» шершень покусал мужчину, в результате чего он потерял сознание. Для эвакуации пострадавшего из
Как выяснили прибывшие на место спасатели, во время прогулки на 57-летнего жителя Днепропетровска напал шершень. Мужчина потерял сознание, упал и ударился головой. Оказав пострадавшему первую помощь, спасатели доставили его к автомобилю скорой помощи и сопроводили в Алуштинскую больницу.
Как отметил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, своевременное прибытие и слаженные действия сотрудников «Крым-СПАС» спасли мужчине жизнь.
«В теплую погоду, отправляясь в горы, необходимо быть особенно внимательными и осторожными, так как одной из опасностей, подстерегающих человека в