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17:26 (мск), источник: Вести Сочи

Судьба главных героев сочинской Олимпиады решена

Белый мишка, леопард и зайка разместятся на втором этаже аэровокзала Сочи. Новый арт-объект с главными героями зимней Олимпиады откроют на следующей неделе.

Источник: Вести Сочи

Ставшая уже легендарной тройка зверей была выбрана в качестве олимпийских символов в феврале 2011 года по результатам всенародного голосования.

После окончания Зимних Игр их поселили в музее в Олимпийском парке. Когда он закрылся, уникальных кукол, которых создавали в австралийском Мельбурне, отправили на склад. Теперь мишка, леопард и зайка получат постоянную прописку в сочинском аэропорту.

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