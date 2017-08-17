Судьба главных героев сочинской Олимпиады решена
Белый мишка, леопард и зайка разместятся на втором этаже аэровокзала Сочи. Новый
Белый мишка, леопард и зайка разместятся на втором этаже аэровокзала Сочи. Новый
Ставшая уже легендарной тройка зверей была выбрана в качестве олимпийских символов в феврале 2011 года по результатам всенародного голосования.
После окончания Зимних Игр их поселили в музее в Олимпийском парке. Когда он закрылся, уникальных кукол, которых создавали в австралийском Мельбурне, отправили на склад. Теперь мишка, леопард и зайка получат постоянную прописку в сочинском аэропорту.