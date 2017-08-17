В Волгограде автобусы № 20, 21 и 25 в выходные изменят схему движения

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, автобусы при движении в сторону Центрального района будут поворачивать с улицы Маршала Еременко на улицу 39-й Гвардейской Дивизии, далее — на проспект Ленина, откуда по улице Кубинской будут возвращаться на Вторую продольную и следовать согласно маршруту. По этой же схеме автобусы будут курсировать и в сторону Тракторозаводского района.

Интервал движения автобусов останется прежним. Для удобства пассажиров перед пересечением улиц Лермонтова и Кубинской будут установлены два временных остановочных пункта — по одному на каждой стороне улицы Кубинской. Рядом с остановками появится временный наземный пешеходный переход. Пассажиры смогут высаживаться на временных остановках и на постоянной на улице 39-й Гвардейской Дивизии, на конечной автобуса № 43.

Добавим, что схемы движения автобусов № 59 и № 7э в выходные не изменятся.