Ярошук: улицу Горную переименовали в Румянцева, чтобы люди помнили о Семилетней войне
Городские власти решили переименовать улицу Горную в улицу
Городские власти решили переименовать улицу Горную в улицу
По словам Ярошука, изначально поступило предложение назвать именем Румянцева только улицу. Однако городские власти предложили назвать именем военачальника также сквер в центре города.
«Сквер — это было дополнение, наше предложение, чтобы люди понимали, о чем речь, потому что у нас Семилетнюю войну, к сожалению, мало кто помнит. К нам было предложение с таким обращением, и я считаю его правильным, — сказал Ярошук. — Мы очень долго думали, смотрели, чтобы у людей проблем не было, чтобы минимальное количество домов. Сначала была идея сквер с улицей переименовать в центре города возле бывшего “Инвестбанка” — ул. Больничную, к примеру. Но там домов много, и у людей возникли бы проблемы. Поэтому выбрали ул. Горную, она вообще в логике находится тех аргументов, о которых я говорил — чтобы минимум был проблем у жителей».
По словам Ярошука, также на ул. Горной находятся мемориал Великой Отечественной, памятник погибшим в Первой мировой войне, к которому в настоящее время «идет большой поток туристов и калининградцев».
При этом городской глава отметил, что мероприятия по переименованию улицы обойдутся «в копейки, о которых даже говорить не стоит». «Там пару табличек прикрутить, — сказал Ярошук. — Памятник Румянцеву — наш. Там гранит, наши изготавливали табличку и производили благоустройство». По его словам, работы по установке памятного знака обошлись «наверное, в 200 тысяч рублей».
На вопрос, почему памятный знак на Горной начали устанавливать еще до того, как горсовет принял решение о переименовании, мэр Калининграда подтвердил, что власти «старались это сделать к приезду Мединского» (Владимира Мединского, министра культуры РФ, председателя РВИО (Российского
Напомним, в конце июля
Отметим, что корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» не удалось обнаружить на портале госзакупок извещение об установке памятного знака и благоустройстве территории.
Отметим также, как сообщили источники в правительстве области, визит в Калининград министра культуры РФ, главы РВИО Владимира Мединского в августе 2017 года скорее всего не состоится.