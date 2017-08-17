Ярошук: улицу Горную переименовали в Румянцева, чтобы люди помнили о Семилетней войне

Источник: Новый Калининград

По словам Ярошука, изначально поступило предложение назвать именем Румянцева только улицу. Однако городские власти предложили назвать именем военачальника также сквер в центре города.

«Сквер — это было дополнение, наше предложение, чтобы люди понимали, о чем речь, потому что у нас Семилетнюю войну, к сожалению, мало кто помнит. К нам было предложение с таким обращением, и я считаю его правильным, — сказал Ярошук. — Мы очень долго думали, смотрели, чтобы у людей проблем не было, чтобы минимальное количество домов. Сначала была идея сквер с улицей переименовать в центре города возле бывшего “Инвестбанка” — ул. Больничную, к примеру. Но там домов много, и у людей возникли бы проблемы. Поэтому выбрали ул. Горную, она вообще в логике находится тех аргументов, о которых я говорил — чтобы минимум был проблем у жителей».

По словам Ярошука, также на ул. Горной находятся мемориал Великой Отечественной, памятник погибшим в Первой мировой войне, к которому в настоящее время «идет большой поток туристов и калининградцев».

При этом городской глава отметил, что мероприятия по переименованию улицы обойдутся «в копейки, о которых даже говорить не стоит». «Там пару табличек прикрутить, — сказал Ярошук. — Памятник Румянцеву — наш. Там гранит, наши изготавливали табличку и производили благоустройство». По его словам, работы по установке памятного знака обошлись «наверное, в 200 тысяч рублей».

На вопрос, почему памятный знак на Горной начали устанавливать еще до того, как горсовет принял решение о переименовании, мэр Калининграда подтвердил, что власти «старались это сделать к приезду Мединского» (Владимира Мединского, министра культуры РФ, председателя РВИО (Российского военно-исторического общества) — прим. «Нового Калининграда.Ru»).

Напомним, в конце июля пресс-служба мэрии сообщила, что с инициативой «изыскать в пределах города территорию, которой можно было бы дать имя Петра Румянцева», в горадминистрацию обратилось РВИО. «Рассматривалось несколько вариантов, ориентируясь на центральную часть города. Были предложения переименовать какую-нибудь улицу, но это повлекло бы определенные действия с изменением документов для горожан, проживающих на этой улице», — сообщала пресс-служба. Поэтому было решено дать имя Петра Румянцева скверу на перекрестке ул. Житомирской и Ленинского проспекта. Однако в среду депутаты горсовета провели внеочередное заседание и решили назвать именем Петра Румянцева улицу Горную. При этом памятный знак на перекрестке ул. Горной и Гвардейского проспекта был установлен до того, как горсовет проголосовал за переименование.

Отметим, что корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» не удалось обнаружить на портале госзакупок извещение об установке памятного знака и благоустройстве территории.