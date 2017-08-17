В Новосибирске будут бесплатно раздавать школьные принадлежности

Благотворительная акция «Соберем детишек в школу» пройдет для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, детей из коррекционных школ, а также детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.