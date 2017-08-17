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13:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске будут бесплатно раздавать школьные принадлежности

Благотворительная акция «Соберем детишек в школу» пройдет для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, детей из коррекционных школ, а также детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В Новосибирске будут бесплатно раздавать школьные принадлежности, благотворительная акция начнется 19 августа в 12:00, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Акция «Соберем детишек в школу» пройдет в ТРК «Ройял Парк». Цель акции — благотворительная помощь семьям с детей с ограниченными возможностями, детям из коррекционных школ и детям-инвалидам.

Нуждающиеся получат карандаши и ручки, дневники, тетради, ранцы и другие школьные принадлежности.

«В программе мероприятия: театрализованное представление и анимационная программа от артистов театра, а также аквагрим и конкурсы», — добавили в пресс-службе мэрии.

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