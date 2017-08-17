В Новосибирске будут бесплатно раздавать школьные принадлежности
Благотворительная акция «Соберем детишек в школу» пройдет для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, детей из коррекционных школ, а также
Благотворительная акция «Соберем детишек в школу» пройдет для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, детей из коррекционных школ, а также
В Новосибирске будут бесплатно раздавать школьные принадлежности, благотворительная акция начнется 19 августа в 12:00, рассказали в
Акция «Соберем детишек в школу» пройдет в ТРК «Ройял Парк». Цель акции — благотворительная помощь семьям с детей с ограниченными возможностями, детям из коррекционных школ и
Нуждающиеся получат карандаши и ручки, дневники, тетради, ранцы и другие школьные принадлежности.
«В программе мероприятия: театрализованное представление и анимационная программа от артистов театра, а также аквагрим и конкурсы», — добавили в