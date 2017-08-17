Казахстанцев научат пить качественную воду
Что такое физиологически полноценная вода не каждый знает, поэтому нужно всегда обращать внимание на то, что мы пьем, сказала руководитель
Что такое физиологически полноценная вода не каждый знает, поэтому нужно всегда обращать внимание на то, что мы пьем, сказала руководитель
«В Алматы каждый 16-й житель, в
Потребление качественной питьевой воды помогает предупредить развитие хронических заболеваний и действительно может продлить жизнь на 5−6 лет" — отметила Рахимжанова.
По ее словам, минздравом РК разработана и утверждена дорожная карта проекта «Создание службы общественного здравоохранения». В нее вошли мероприятия по пропаганде среди населения основ здорового образа жизни, здорового питания, в том числе и правильного потребления воды.