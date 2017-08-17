Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Чубайс рассказал о поразительном достоинстве Улюкаева
СМИ сообщили о болезни Дорониной: что с актрисой на самом деле
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
1070 годовщина независимости Индии
13:45 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанцев научат пить качественную воду

Что такое физиологически полноценная вода не каждый знает, поэтому нужно всегда обращать внимание на то, что мы пьем, сказала руководитель санитарно-гигиенического надзора Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Марал Рахимжанова.

Источник: Sputniknews.kz

«В Алматы каждый 16-й житель, в Северо-Казахстанской области каждый 21-й, в Южно-Казахстанской области каждый 22-й житель имеет мочекаменную заболеваемость.

Потребление качественной питьевой воды помогает предупредить развитие хронических заболеваний и действительно может продлить жизнь на 5−6 лет" — отметила Рахимжанова.

По ее словам, минздравом РК разработана и утверждена дорожная карта проекта «Создание службы общественного здравоохранения». В нее вошли мероприятия по пропаганде среди населения основ здорового образа жизни, здорового питания, в том числе и правильного потребления воды.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Одежда должна быть удобной: почему Финляндия против школьной формы
Вещий сон бабушки Насти Овчинниковой из Атырау
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Госадвокат Януковича отказался защищать его в суде
Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище
Украина начала трансляцию своих телеканалов на территорию Крыма
Названы самые дешевые для российских туристов страны
«Первый канал» назвал возможную замену Андрею Малахову
Биткоины посыпались на Рублевку
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме Для главной роли в фильме «Я худею» актриса по-настоящему поправлялась и худела
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Как правильно хранить вещи в квартире
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
36-летняя солистка «Блестящих» впервые стала мамой Надя Ручка родила первенца утром 17 августа в одной из столичных клиник.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь