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13:45 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дело Мавроди живет: новые жертвы финансовой пирамиды

Полицейские ищут вкладчиков финансовой пирамиды в Северо-Казахстанской области.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 авг — Sputnik. В Северо-Казахстанской области полицейские проверяют деятельность компании, подозреваемой в организации финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

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«По факту создания и руководства финансовой пирамидой следственным управлением ДВД СКО начато досудебное расследование. В рамках уголовного дела сотрудникам управления по борьбе с организованной преступностью и следователям ДВД предстоит установить все обстоятельства деятельности компании, которая работала в Петропавловске с января этого года», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

Компания предлагала клиентам несколько пакетов, предусматривающих доход от 17 до 26% в месяц в зависимости от вложенной суммы. В свою очередь, вкладчики должны были приводить других участников, готовых вложить свои деньги. От количества подписанных под ними людей шли дополнительные бонусы. По условиям договора компания должна вернуть вложенные денежные средства своим вкладчикам в любое время. Однако до сих пор многие североказахстанцы не могут забрать свои деньги, а с мая счета заморожены, и клиенты не могут вывести свои вознаграждения, которые перечислялись на их электронные странички.

«Законность своей деятельности компания подтверждала сканированными документами без официальных подтверждений. Организация деятельности по привлечению денег от физических лиц без их использования на предпринимательскую деятельность, а также отсутствие предметной деятельности и заработок за счет привлечения вкладов людей указывает на признак финансовой пирамиды. Все это необходимо тщательно проверить», — отметил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД СКО подполковник полиции Алихан Байкадамов.

В данное время установлено, что свои средства в предполагаемую пирамиду вложили около 50 североказахстанцев. Полицейские не исключают, что это не полный список, и просят всех вкладчиков обращаться с заявлениями в полицию. Сотрудники полиции просят всех североказахстанцев быть бдительными и не вкладывать свои денежные средства в сомнительные компании.

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