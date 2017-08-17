Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
"Придется расколоться": Меньшова о закрытии ее шоу на "Первом"
СМИ сообщили о болезни Дорониной: что с актрисой на самом деле
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
1070 годовщина независимости Индии
13:32 (мск), источник: ТАСС

Роскомнадзор заблокировал американский неонацистский сайт The Daily Stormer

ТАСС, 17 августа. Регистратор доменных имен по требованию Роскомнадзора прекратил делегирование доменного имени американского неонацистского сайта The Daily Stormer в российской доменной зоне. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Сайт The Daily Stormer пропагандирует неонацисткую идеологию, возбуждает расовую, национальную и иные виды социальной розни. В связи с этим Роскомнадзор обратился к регистратору доменных имен Ru-Center с просьбой в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о прекращении делегирования доменного имени указанного сайта в национальной доменной зоне .ru. Регистратор прекратил делегирование данного доменного имени на основании п. 5.7 Правил регистрации доменных имен в доменах .ru и .рф», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее интернет-домен GoDaddy, на котором до этого располагался сайт The Daily Stormer, дал его создателям 24 часа, чтобы удалить сайт. Такое решение было принято после публикации статьи, высмеивающей Хизер Хейер, которая погибла в субботу в ходе столкновений ультраправых и их противников в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). После этого создатели The Daily Stormer зарегистрировали сайт на домене, принадлежащем корпорации Google. Однако вскоре Google, проведя проверку сайта, сочла, что он нарушает установленные компанией правила пользования ее сервисами, и отозвала регистрацию.

В среду телеканал CNN сообщил, что The Daily Stormer был зарегистрирован на российском интернет-домене (.ru).

Представитель хостинг-провайдера Ru-Center заявил каналу, что процесс регистрации происходит в автоматическом режиме. По словам представителя, если провайдер придет к выводу, что владельцы сайта нарушают закон, то будут предприняты меры в соответствии с нормативными актами в области регулирования российского сегмента интернета.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Абонент МТС подал иск к оператору на 30 млрд рублей
Источник: Глаголеву похоронят в Москве на Троекуровском кладбище
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Госадвокат Януковича отказался защищать его в суде
Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище
Украина начала трансляцию своих телеканалов на территорию Крыма
Названы самые дешевые для российских туристов страны
«Первый канал» назвал возможную замену Андрею Малахову
Биткоины посыпались на Рублевку
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме Для главной роли в фильме «Я худею» актриса по-настоящему поправлялась и худела
Недвижимость
Петербуржцы раскритиковали программу расселения хрущевок
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
36-летняя солистка «Блестящих» впервые стала мамой Надя Ручка родила первенца утром 17 августа в одной из столичных клиник.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь