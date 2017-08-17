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20:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Схвативший Тейлор Свифт за ягодицы диджей посетовал на разрушенную карьеру

Мужчина предположил, что ему придется прибегнуть к пластической хирургии для изменения внешности. Он понадеялся, что ему удастся вернуть свою репутацию.

Источник: AP 2017

Американский диджей и радиоведущий Дэвид Мюллер, признанный виновным в сексуальных домогательствах к певице Тейлор Свифт, признался, что не может найти работу из-за произошедшего. Его слова передает TMZ.

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Сейчас мне не поступают никакие предложения, я даже согласен работать бесплатно, я готов выполнять ту работу, которую делал, когда впервые попал на радио
Дэвид Мюллер
Диджей и радиоведущий

Диджей предположил, что ему придется прибегнуть к пластической хирургии для изменения внешности. «Я надеюсь, что мне удастся очистить свое имя и вернуть свою репутацию», — добавил он.

15 августа сообщалось, что суд постановил взыскать с Мюллера в пользу Свифт символическую компенсацию в один доллар. Певица обвинила диджея в том, что в 2013 году он «задрал ее юбку и схватил за ягодицы».

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