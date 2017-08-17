Схвативший Тейлор Свифт за ягодицы диджей посетовал на разрушенную карьеру

Источник: AP 2017

Американский диджей и радиоведущий Дэвид Мюллер, признанный виновным в сексуальных домогательствах к певице Тейлор Свифт, признался, что не может найти работу из-за произошедшего. Его слова передает TMZ.

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Сейчас мне не поступают никакие предложения, я даже согласен работать бесплатно, я готов выполнять ту работу, которую делал, когда впервые попал на радио Дэвид Мюллер Диджей и радиоведущий

Диджей предположил, что ему придется прибегнуть к пластической хирургии для изменения внешности. «Я надеюсь, что мне удастся очистить свое имя и вернуть свою репутацию», — добавил он.