Схвативший Тейлор Свифт за ягодицы диджей посетовал на разрушенную карьеру
Мужчина предположил, что ему придется прибегнуть к пластической хирургии для изменения внешности. Он понадеялся, что ему удастся вернуть свою репутацию.
Мужчина предположил, что ему придется прибегнуть к пластической хирургии для изменения внешности. Он понадеялся, что ему удастся вернуть свою репутацию.
Американский диджей и радиоведущий Дэвид Мюллер, признанный виновным в сексуальных домогательствах к певице Тейлор Свифт, признался, что не может найти работу
Сейчас мне не поступают никакие предложения, я даже согласен работать бесплатно, я готов выполнять ту работу, которую делал, когда впервые попал на радио
Диджей предположил, что ему придется прибегнуть к пластической хирургии для изменения внешности. «Я надеюсь, что мне удастся очистить свое имя и вернуть свою репутацию», — добавил он.
15 августа сообщалось, что суд постановил взыскать с Мюллера в пользу Свифт символическую компенсацию в один доллар. Певица обвинила диджея в том, что в 2013 году он «задрал ее юбку и схватил за ягодицы».