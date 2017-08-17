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13:39 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале снова зацвел Черноисточинский пруд

Вблизи Нижнего Тагила вновь зацвел Черноисточинский пруд. О том, что вода вновь приобрела зеленый цвет, а сам водоем стал похож на болото на своей странице в Facebook сообщил член общественной палаты и общественного совета при свердловском минприроды Андрей Волегов, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, водоем цветёт каждый год на протяжении уже многих лет.

«Старожилы это подтвердят, например, жители помнят, как в детстве приезжали в Черноисточинск и плавали в зеленой воде. У синезеленых водорослей, как и у других растений есть свой период цветения и он приходится на август месяц. А бурному цветению способствует прогревание водоема из-за наступившей жары», — рассказал Волегов.

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Напомним, проблема Черноисточинского пруда известна давно. В конце июля в водоеме вновь массово погибла рыба.

А в августе прошлого года жители близлежащих населенных пунктов пожаловались на мор рыбы, а затем на несоответствующее качество питьевой воды. После проверки областной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воды. По поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева была создана межведомственная комиссия, которая разработала и утвердила комплексный план мероприятий по реабилитации водохранилищ.

В настоящее время проводится работа по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища.

Не так давно стало известно, что в рамках программы «реанимации» водохранилища согласовано техзадание.

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