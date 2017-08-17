На Среднем Урале снова зацвел Черноисточинский пруд

По его словам, водоем цветёт каждый год на протяжении уже многих лет.

«Старожилы это подтвердят, например, жители помнят, как в детстве приезжали в Черноисточинск и плавали в зеленой воде. У синезеленых водорослей, как и у других растений есть свой период цветения и он приходится на август месяц. А бурному цветению способствует прогревание водоема из-за наступившей жары», — рассказал Волегов.

Напомним, проблема Черноисточинского пруда известна давно. В конце июля в водоеме вновь массово погибла рыба.

А в августе прошлого года жители близлежащих населенных пунктов пожаловались на мор рыбы, а затем на несоответствующее качество питьевой воды. После проверки областной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воды. По поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева была создана межведомственная комиссия, которая разработала и утвердила комплексный план мероприятий по реабилитации водохранилищ.

В настоящее время проводится работа по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища.