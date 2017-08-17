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13:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье с 19 августа открывается осенний сезон охоты

Росгвардия призывает владельцев огнестрельного оружия добросовестно относиться к его хранению.

На всей территории Пермского края с 19 августа открывается сезон охоты на всю дичь, кабана и медведя. Росгвардия призывает владельцев огнестрельного оружия быть внимательными при хранении своего имущества.

По данным ведомства, Прикамье входит в число регионов с наибольшим числом преступлений, совершённых в 2017 году с применением зарегистрированного огнестрельного оружия. Часть единиц оружия попадают в руки преступников из-за того, что были утрачены владельцами, или украдены. В 70% таких случаев это происходит из-за нарушений требований к хранению оружия. Чаще всего владельцы теряют, или у них похищают ключи от сейфов с ружьями. Не редко оружие хранят вне сейфа, оставляют без присмотра в охотничьих домиках, чужих автомобилях, или даже в лесу. Росгвардия напоминает, что вне охоты оружие должно храниться в сейфе, ключи от которого могут находиться только у владельца.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пермскому краю напоминает участникам охоты о необходимости соблюдения установленных правил транспортировки, обеспечения сохранности и безопасного обращения с оружием.

Направляясь на охоту, у владельца оружия должны быть при себе:

— разрешение на хранение и ношение зарегистрированного оружия;.

— разрешение на добычу охотничьих ресурсов;.

— договор на оказание услуг (путевку), если охота производится на территории охотничьего хозяйства;.

— всероссийский охотничий билет.

Всего в настоящее время в Пермском крае проживают около 41 тысячи владельцев огнестрельного оружия. В их собственности имеются 70 тысяч единиц оружия.

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