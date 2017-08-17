В Прикамье с 19 августа открывается осенний сезон охоты
Росгвардия призывает владельцев огнестрельного оружия добросовестно относиться к его хранению.
Росгвардия призывает владельцев огнестрельного оружия добросовестно относиться к его хранению.
На всей территории Пермского края с 19 августа открывается сезон охоты на всю дичь, кабана и медведя. Росгвардия призывает владельцев огнестрельного оружия быть внимательными при хранении своего имущества.
По данным ведомства, Прикамье входит в число регионов с наибольшим числом преступлений, совершённых в 2017 году с применением зарегистрированного огнестрельного оружия. Часть единиц оружия попадают в руки преступников
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Направляясь на охоту, у владельца оружия должны быть при себе:
— разрешение на хранение и ношение зарегистрированного оружия;.
— разрешение на добычу охотничьих ресурсов;.
— договор на оказание услуг (путевку), если охота производится на территории охотничьего хозяйства;.
— всероссийский охотничий билет.
Всего в настоящее время в Пермском крае проживают около 41 тысячи владельцев огнестрельного оружия. В их собственности имеются 70 тысяч единиц оружия.