В Прикамье с 19 августа открывается осенний сезон охоты

По данным ведомства, Прикамье входит в число регионов с наибольшим числом преступлений, совершённых в 2017 году с применением зарегистрированного огнестрельного оружия. Часть единиц оружия попадают в руки преступников из-за того, что были утрачены владельцами, или украдены. В 70% таких случаев это происходит из-за нарушений требований к хранению оружия. Чаще всего владельцы теряют, или у них похищают ключи от сейфов с ружьями. Не редко оружие хранят вне сейфа, оставляют без присмотра в охотничьих домиках, чужих автомобилях, или даже в лесу. Росгвардия напоминает, что вне охоты оружие должно храниться в сейфе, ключи от которого могут находиться только у владельца.