В Сочи туристка залезла на полувековое дерево, чтобы сделать селфи, и сломала его

Дерево, которое растет на Приморской набережной, много лет является популярным объектом для фотографий. По рассказам очевидцев, туристка пыталась сделать селфи, но ствол старого дерева не выдержал ее веса и треснул.

«Чтобы определить, возможно ли восстановить растение, необходимо провести обследование кипарисовика», — прокомментировали порталу Юга.ру в управлении по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации Сочи, добавив, что возраст растения — более 50 лет.