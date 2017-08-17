В Сочи туристка залезла на полувековое дерево, чтобы сделать селфи, и сломала его
В центре Сочи женщина, приехавшая на отдых, забралась на кипарисовик и сломала ствол растения.
В центре Сочи женщина, приехавшая на отдых, забралась на кипарисовик и сломала ствол растения.
Дерево, которое растет на Приморской набережной, много лет является популярным объектом для фотографий. По рассказам очевидцев, туристка пыталась сделать селфи, но ствол старого дерева не выдержал ее веса и треснул.
«Чтобы определить, возможно ли восстановить растение, необходимо провести обследование кипарисовика», — прокомментировали порталу Юга.ру в управлении по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации Сочи, добавив, что возраст растения — более 50 лет.
Как сообщали Юга.ру, в августе на курорте