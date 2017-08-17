Скорая помощь в Казахстане стала работать хуже
Врачи приезжают и констатируют смерть в некоторых регионах 100%.
Врачи приезжают и констатируют смерть в некоторых регионах 100%.
Анализ деятельности скорой медицинской помощи за первый квартал 2017 года показал ухудшение некоторых показателей в регионах.
Так, доля догоспитальной летальности в случае травм полученных в результате ДТП за 6 месяцев 17 года составила 84,5%. Такими данным сегодня во время заседания коллегии министерства здравоохранения поделился
При этом, по его словам, 100% догоспитальная летальность из числа всех умерших в ДТП отмечается в семи регионах: Актюбинская, Атырауская, Костанайская, Кызылординская области, а также СКО, а также городах Астаны и Алматы.
«Считаю необходимым провести более тщательный анализ для выявления причин, и принятия соответствующих мер. Эту работу надо провести совместно с республиканским центром санитарной авиации. В тоже время, обеспечение санитарным транспортом в республике является довольна высоким, и составляет 96%, но уровень износа составил 56%. В разрезе регионов, самый высокий уровень наблюдается в ЮКО, Костанайской, Карагандинской и Алматинской областях», — сказал Алексей Цой.
Он напомнил, что для улучшения работы скорой медицинской помощи были созданы новые правила вызовов скорой помощи, которые были распределены на 4 категории, так, по первой категории пациент будет дожидаться машину в течении 10 минут, по второй — 15, по третьей — 30 минут, и в последней категории порядка часа. Министр здравоохранения Елжан Биртанов, в свою очередь заметил, что работа по интеграции 5 координационных советов, в целом идет не плохо, в том числе снижаются ключевые причины смертности по инфарктам, инсультам. Однако проект был направлена на снижение смертность при острых неотложных состояниях, связанных как с несчастными случаями, так и с обострениями хронических заболеваний, в частности нарушение мозгового кровообращения, ишемической болезнью сердца.
«Мы видим, что очень большая смертность до госпитальная. То есть врачи приезжают и констатируют смерть в некоторых регионах 100%. Понятно, есть вопросы транспортом, и есть обеспеченность проезда в сельскую местность, куда доехать очень сложно при ДТП, например. Для этого, соответствующие меры по централизации скорой помощи проводятся, для того, чтобы эффективно управлять теми машинами, которые есть. Я так, полагаю, что вопросы интеграции транспорта спасательных пунктов их развитие, они должны туда тоже быть подключены. Санитарная авиация в этом направлении работу продолжайте и по снижению времени доезда нужно работать, особенно по трассовым ДТП», — сказал он.
Биртанов также обратил внимание, на тот факт, что порядка 60% населения проживает в городах, где не стоит проблема доступа, и количество выездов скорой помощи на душу населения «зашкаливает, оно в разы выше чем в развитых странах, которые дают гораздо лучшие показатели смертности, где люди дольше живут, выживают при несчастных случаях.
«Абсурдная ситуация — мы больше ездим, но менее эффективны. В связи с этим, мы проанализировали данные, вывод — врачи бригады оттянуты на не экстренные случаи. Обострение хронических болезней, которые не несут угрозы для жизни и здоровья. И эти цифры вы прекрасно знаете. У нас было мало времени чтобы этот приказ внедрить, и
Министр заверил, в стране внедряется новая модель работы не только скорой помощи, но и приемного отделения, чтобы врач на уровне приемного покоя смог оказать всю необходимую помощь, имел доступ ко всему оборудованию и сумел реализовать свои знания.
«Пока у нас показатели не очень хорошие, поэтому сама концепция такая — быстрее привозить тяжелых больных в стационар и все ресурсы операционные, диагностические будут у врачей, которые смогут спасти пациента. В этом направлении поэтапно будем работать, никто не говорит, что сейчас врачей мы будем снимать с машин. По мере переподготовки средних медицинских работников, будет постепенное замещение, и эти врачи будут переходить в стационар. Поэтому необходимо в разрезе регионов план составить по реализации этого стандартов. Причем это должен быть трех летний план по реализации этой модели», — заключил он.