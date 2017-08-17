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13:57 (мск), источник: Zakon.kz

Скорая помощь в Казахстане стала работать хуже

Врачи приезжают и констатируют смерть в некоторых регионах 100%.

Источник: Zakon.kz

Анализ деятельности скорой медицинской помощи за первый квартал 2017 года показал ухудшение некоторых показателей в регионах.

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Так, доля догоспитальной летальности в случае травм полученных в результате ДТП за 6 месяцев 17 года составила 84,5%. Такими данным сегодня во время заседания коллегии министерства здравоохранения поделился вице-министр Алексей Цой, передает корреспондент Zakon.kz.

При этом, по его словам, 100% догоспитальная летальность из числа всех умерших в ДТП отмечается в семи регионах: Актюбинская, Атырауская, Костанайская, Кызылординская области, а также СКО, а также городах Астаны и Алматы.

«Считаю необходимым провести более тщательный анализ для выявления причин, и принятия соответствующих мер. Эту работу надо провести совместно с республиканским центром санитарной авиации. В тоже время, обеспечение санитарным транспортом в республике является довольна высоким, и составляет 96%, но уровень износа составил 56%. В разрезе регионов, самый высокий уровень наблюдается в ЮКО, Костанайской, Карагандинской и Алматинской областях», — сказал Алексей Цой.

Он напомнил, что для улучшения работы скорой медицинской помощи были созданы новые правила вызовов скорой помощи, которые были распределены на 4 категории, так, по первой категории пациент будет дожидаться машину в течении 10 минут, по второй — 15, по третьей — 30 минут, и в последней категории порядка часа. Министр здравоохранения Елжан Биртанов, в свою очередь заметил, что работа по интеграции 5 координационных советов, в целом идет не плохо, в том числе снижаются ключевые причины смертности по инфарктам, инсультам. Однако проект был направлена на снижение смертность при острых неотложных состояниях, связанных как с несчастными случаями, так и с обострениями хронических заболеваний, в частности нарушение мозгового кровообращения, ишемической болезнью сердца.

«Мы видим, что очень большая смертность до госпитальная. То есть врачи приезжают и констатируют смерть в некоторых регионах 100%. Понятно, есть вопросы транспортом, и есть обеспеченность проезда в сельскую местность, куда доехать очень сложно при ДТП, например. Для этого, соответствующие меры по централизации скорой помощи проводятся, для того, чтобы эффективно управлять теми машинами, которые есть. Я так, полагаю, что вопросы интеграции транспорта спасательных пунктов их развитие, они должны туда тоже быть подключены. Санитарная авиация в этом направлении работу продолжайте и по снижению времени доезда нужно работать, особенно по трассовым ДТП», — сказал он.

Биртанов также обратил внимание, на тот факт, что порядка 60% населения проживает в городах, где не стоит проблема доступа, и количество выездов скорой помощи на душу населения «зашкаливает, оно в разы выше чем в развитых странах, которые дают гораздо лучшие показатели смертности, где люди дольше живут, выживают при несчастных случаях.

«Абсурдная ситуация — мы больше ездим, но менее эффективны. В связи с этим, мы проанализировали данные, вывод — врачи бригады оттянуты на не экстренные случаи. Обострение хронических болезней, которые не несут угрозы для жизни и здоровья. И эти цифры вы прекрасно знаете. У нас было мало времени чтобы этот приказ внедрить, и какие-то цифры, но мы надеемся, что при новых стандартах работы скорой помощи, мы увидим динамику на ускорение доезда, параллельно мы проводим экстренное обучение сотрудников скорой помощи стандартам международным, то есть качеству реанимационных действий, помощь будет улучшаться, и мы надеемся, что к концу этого года мы увидим положительную динамику», — сказал Биртанов.

Министр заверил, в стране внедряется новая модель работы не только скорой помощи, но и приемного отделения, чтобы врач на уровне приемного покоя смог оказать всю необходимую помощь, имел доступ ко всему оборудованию и сумел реализовать свои знания.

«Пока у нас показатели не очень хорошие, поэтому сама концепция такая — быстрее привозить тяжелых больных в стационар и все ресурсы операционные, диагностические будут у врачей, которые смогут спасти пациента. В этом направлении поэтапно будем работать, никто не говорит, что сейчас врачей мы будем снимать с машин. По мере переподготовки средних медицинских работников, будет постепенное замещение, и эти врачи будут переходить в стационар. Поэтому необходимо в разрезе регионов план составить по реализации этого стандартов. Причем это должен быть трех летний план по реализации этой модели», — заключил он.

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