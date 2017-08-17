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13:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Из екатеринбургского парка вывезли 11 КамАЗов мусора

И 4 грузовика сухих веток и деревьев.

В Екатеринбурге развернулись работы по благоустройству парка «Завиток» в микрорайоне УНЦ. Его территория прилегает к жилому комплексу «WOODS», который возводит компания «Атомстройкомплекс». 4 современных комфортных дома строятся в непосредственной близости от сосновой рощи, ввод в эксплуатацию первого дома намечен на сентябрь 2017 года.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Атомстройкомплекса», ранее территория парка была заброшенной и неухоженной, однако застройщик пообещал привести его в порядок, превратив в излюбленное место отдыха для жителей УНЦ.

Работы по уборке стартовали летом 2017 года, на сегодня они выполнены на 70%. Вывезено 11 КамАЗов пластиковых бутылок, пивных банок и прочих бытовых отходов, а также 4 КамАЗа сухих веток и деревьев. Уборка продлится еще около месяца.

Параллельно идет отсыпка пешеходных дорожек. В центре парка устанавливается беседка-пергола. Также запланировано профилирование водоотводной канавы и устройство мостика через нее.

Следует отметить, что на время работ по благоустройству парк остается открытым для горожан. Следующим летом обустройство территории продолжится — в роще появятся новые малые архитектурные формы, экоплощадка с кормушками и поилками для птиц, а также закрытая площадка для выгула собак.

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