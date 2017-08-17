Из екатеринбургского парка вывезли 11 КамАЗов мусора
И 4 грузовика сухих веток и деревьев.
И 4 грузовика сухих веток и деревьев.
В Екатеринбурге развернулись работы по благоустройству парка «Завиток» в микрорайоне УНЦ. Его территория прилегает к жилому комплексу «WOODS», который возводит компания «Атомстройкомплекс». 4 современных комфортных дома строятся в непосредственной близости от сосновой рощи, ввод в эксплуатацию первого дома намечен на сентябрь 2017 года.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Работы по уборке стартовали летом 2017 года, на сегодня они выполнены на 70%. Вывезено 11 КамАЗов пластиковых бутылок, пивных банок и прочих бытовых отходов, а также 4 КамАЗа сухих веток и деревьев. Уборка продлится еще около месяца.
Параллельно идет отсыпка пешеходных дорожек. В центре парка устанавливается
Следует отметить, что на время работ по благоустройству парк остается открытым для горожан. Следующим летом обустройство территории продолжится — в роще появятся новые малые архитектурные формы, экоплощадка с кормушками и поилками для птиц, а также закрытая площадка для выгула собак.