Новосибирский депутат стал организатором рэп-фестиваля
НОВОСИБИРСК, 17 августа, ФедералПресс. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Лебедев, представляющий ЛДПР, организовал
НОВОСИБИРСК, 17 августа, ФедералПресс. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Лебедев, представляющий ЛДПР, организовал
В Новосибирске прошел
Отвечая на вопрос корреспондента «ФедералПресс», связана ли эта инициатива с нашумевшим «батлом» Оксимирона и Гнойного, и вниманием, которое привлекло к себе это событие, депутат ответил, что новосибирский фестиваль был задуман еще в июле и «никто не подгонял фестиваль под батл».
Фестиваль прошел в Дзержинском районе города, в нем приняли участие рэперы из всех районов Новосибирска и райцентра Искитима.
По оценке Евгения Лебедева, фестиваль вызвал большой интерес у молодежи, а в дальнейшем стоит пристальнее присмотреться к этому явлению молодежной субкультуры: «Она имеет очень много сторонников, и в Новосибирске тоже. Аудитория собирается очень большая. Как депутат считаю, что нужно помочь с организацией».
Помог Евгений Лебедев личным примером: хоть он раньше никогда не пробовал себя в рэпе, но записал вместе с поэтом Хисой специальное видеообращение с приглашением на мероприятие. Причем, свои слова депутат написал сам. Что же касается нашумевшего батла, то он считает, что «это направление, гораздо более интересное, чем попса, не случайно прижилось в России, поскольку оно вызвано всеми веяниями, которые в культуре происходят».