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13:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирский депутат стал организатором рэп-фестиваля

НОВОСИБИРСК, 17 августа, ФедералПресс. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Лебедев, представляющий ЛДПР, организовал рэп-фестиваль, который надеется сделать ежегодным.

В Новосибирске прошел рэп-фестиваль, организатором которого стал депутат Новосибирского горсовета Евгений Лебедев.

Отвечая на вопрос корреспондента «ФедералПресс», связана ли эта инициатива с нашумевшим «батлом» Оксимирона и Гнойного, и вниманием, которое привлекло к себе это событие, депутат ответил, что новосибирский фестиваль был задуман еще в июле и «никто не подгонял фестиваль под батл».

Фестиваль прошел в Дзержинском районе города, в нем приняли участие рэперы из всех районов Новосибирска и райцентра Искитима.

По оценке Евгения Лебедева, фестиваль вызвал большой интерес у молодежи, а в дальнейшем стоит пристальнее присмотреться к этому явлению молодежной субкультуры: «Она имеет очень много сторонников, и в Новосибирске тоже. Аудитория собирается очень большая. Как депутат считаю, что нужно помочь с организацией».

Помог Евгений Лебедев личным примером: хоть он раньше никогда не пробовал себя в рэпе, но записал вместе с поэтом Хисой специальное видеообращение с приглашением на мероприятие. Причем, свои слова депутат написал сам. Что же касается нашумевшего батла, то он считает, что «это направление, гораздо более интересное, чем попса, не случайно прижилось в России, поскольку оно вызвано всеми веяниями, которые в культуре происходят».

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