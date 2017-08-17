Новосибирский депутат стал организатором рэп-фестиваля

В Новосибирске прошел рэп-фестиваль, организатором которого стал депутат Новосибирского горсовета Евгений Лебедев.

Отвечая на вопрос корреспондента «ФедералПресс», связана ли эта инициатива с нашумевшим «батлом» Оксимирона и Гнойного, и вниманием, которое привлекло к себе это событие, депутат ответил, что новосибирский фестиваль был задуман еще в июле и «никто не подгонял фестиваль под батл».

Фестиваль прошел в Дзержинском районе города, в нем приняли участие рэперы из всех районов Новосибирска и райцентра Искитима.

По оценке Евгения Лебедева, фестиваль вызвал большой интерес у молодежи, а в дальнейшем стоит пристальнее присмотреться к этому явлению молодежной субкультуры: «Она имеет очень много сторонников, и в Новосибирске тоже. Аудитория собирается очень большая. Как депутат считаю, что нужно помочь с организацией».