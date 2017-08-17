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13:59 (мск), источник: VN.ru

Празднование Дня Государственного флага РФ пройдет в центре Новосибирска

Дата Дня Государственного флага Российской Федерации" — 22 августа. В Новосибирске праздничная программа будет сосредоточена в Театральном сквере перед Оперным театром в самом центре города. Торжества пройдут также в городах и районах Новосибирской области.

Праздник в честь Государственного флага Российской Федерации не является выходным днем, но, тем не менее, в прошлом году в Новосибирске сотни горожан пришли в Центральный парк с символикой триколора. Люди подхватили строки национального гимна, и практически у каждого в руках был государственный флаг. Полотно флага размером 10 на 5 метров поднимали волонтеры. Открывали в прошлом году праздник российского флага наши олимпийцы, которые вернулись с медалями из Рио-де-Жанейро.

В этом году основная программа праздника будет сосредоточена на площадке перед Оперным театром и на территории Театрального сквера. После торжественного открытия в 13.00 часов здесь развернется работа молодежных интерактивных площадок, состоится фотовыставка, посвященная «Всемирному фестивалю молодежи и студентов», а ближе к вечеру начнется акустический концерт на траве, где будут выступать молодые музыканты.

Напомним, что День Государственного флага Российской Федерации — это официальный праздник страны, установленный в 1994 году указом президента РФ. Праздник посвящен возрожденному флагу Российской Федерации — государственному триколору. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России. Сегодня флаг России — «государственный триколор» — официальный государственный символ нашей страны, наряду с гербом и гимном.

С государственным праздником Днем флага Российской Федерации своих земляков поздравили руководители региона — губернатор Владимир Городецкий и председатель Заксобрания — Андрей Шимкив: «Мы обязаны гордиться своим флагом, своей великой историей, традициями предков. И сегодня, в День государственного флага Российской Федерации, каждый из нас должен задать себе вопрос — что я могу сделать для своей Родины. Именно от нас, от ежедневного труда каждого зависит величие и безопасность страны, благополучие ее граждан», — сказано в поздравлении.

Во всех районах Новосибирской области и города Новосибирска состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации, пройдут концерты, фестивали, конкурсы, выставки, викторины, игровые программы, показы кинофильмов, спортивные праздники, торжественное вручение паспортов.

В Дзержинском районе пройдет фестиваль здорового образа жизни, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации, «Здоровая нация — здоровая Россия», в Октябрьском районе состоится музыкально-поэтический марафон «Триколор страны родной».

В Баганском районе пройдет праздничный вечер «Гордо реет флаг державный!», в Барабинском — состоится велопробег «Наш флаг — наша гордость!», в Бердске пройдет конкурс рисунков на асфальте «Триколор страны родной». В Доволенском районе запланирована раздача ленточек триколор с цветами российского флага, в Болотнинском районе пройдет торжественное вручение паспортов, конкурсно-игровая программа «Россия — Родина моя».

В Венгеровском районе откроется выставка художественной литературы «Флаг России — наша гордость», в Искитиме пройдет викторина, посвященная Дню Государственного флага «Символ гордости России», в Искитимском районе запланирован музыкально-спортивный праздник «Вперед, Россия!».

В Карасукском районе состоится акция с участием волонтеров «Россия сильна молодыми», в Каргатском районе пройдет познавательно-игровая программа «Над нами реет флаг России», в Колыванском районе запланирован цикл тематических бесед для детей и подростков «Государственные символы России», в Коченевском районе пройдет флешмоб «Вперед, Россия!» и флаговое шоу «Гордые символы России».

В Кочковском районе состоится интерактивная игра «Гордо реет флаг России», в Краснозерском районе пройдет историческая панорама «Честь и слава Российского флага», в Куйбышевском районе состоится литературно-музыкальная композиция «Флаги реют над страною».

В Купинском районе запланирован тематический вечер «Мой флаг — моя гордость», в Маслянинском районе пройдет час истории «Три цвета на фоне истории», в Мошковском районе запланирован выпуск радиожурнала, посвященного Дню Государственного флага, в Новосибирском районе запланирован показ фильма «Наш символ свободы, державности и веры».

В Ордынском районе состоится познавательная программа «Путешествие в историю Российского флага», в Северном районе запланировано слайд — путешествие в рамках празднования Дня Государственного флага «Три символа на фоне истории», в Татарском районе состоится кинолекторий «Из истории символов Российского государства», в Тогучинском районе пройдет интеллектуальный квест «Святые символы страны», в Усть-Таркском районе запланирован историко-поэтический час «Славься, Отечество наше!».

В Чановском районе запланирована книжная выставка «Триколор моей России», в Черепановском районе состоится конкурс детских рисунков «Счастливое детство под сенью Российского флага», в Чистоозерном районе запланирована лекция — экскурсия «Геральдика Российской Федерации», в Чулымском районе пройдет интернет-конкурс на знание государственных символов «Праздник флага».

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