Курентзис надеется, что новую сцену Пермского театра построят в 2020 году

«Вы знаете, как все сложно с бюрократией, но мы будем очень счастливы, если в 2020 году ее построят», — сказал дирижер.

Курентзис рассказал, в каких условиях сейчас коллектив готовится к выступлениям.

«Музыканты репетируют в спортивных залах, балет не помещается на сцене, крышу сносит ветром, просто невозможно. И я очень надеюсь, что достигнутые договоренности будут выполнены, иначе я действительно буду вынужден уехать, хотя мне совсем не хочется этого делать», — сказал он.