В Башкирии разрушенная ураганом деревня Куезбашево восстанавливается

«Из 66 домовладений, пострадавших в результате ЧС, на сегодняшний день практически восстановлены 65. Пострадало 32 дома, из них восстановлены 31. Один дом не подлежал восстановлению и был снесен, мусор вывезен. По этому дому был определен подрядчик. Материалы заказаны и как только поступят, начнется строительство», — доложил замглавы.

Как информировало агентство «Башинформ», 5 августа поздно вечером на деревню Куезбашево Аургазинского района обрушился ураган. Он принес многочисленные разрушения на несколько миллионов рублей, некоторые дома стали непригодными для проживания. Пострадали надворные постройки, было повалено множество деревьев, повреждены автомобили. К счастью, обошлось без жертв. На месте происшествия в тот же день побывал глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Он посетил наиболее разрушенные хозяйства, оценил масштаб бедствия. Глава республики заверил куезбашевцев, что им будет оказана вся необходимая помощь.