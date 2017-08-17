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13:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Коктебель на «Jazz Party» приедут музыканты из США, Швейцарии и Франции

Джазовый фестиваль будет проходить с 18 по 20 августа.

Выходные в Крыму обещают быть насыщенными. В Коктебель на «Jazz Party» с 18 по 20 августа приедут тысячи гостей из разных уголков мира.

В этом году джазовому фестивалю исполняется 15 лет. В честь юбилея организаторы подготовили грандиозную программу. На главной сцене выступят выдающиеся джазмены из США, Германии, Кореи, Швейцарии, Франции и других стран мира.

Кроме того, гости услышат выступления финалисты популярных телевизионных российских шоу «Голос. Дети», «Лучше всех» и «Синяя птица».

Подготовка идет полным ходом. Заканчивается установка главной сцены, которая находится у самого берега моря. Завтра вечером здесь будет очень жарко.

— Для оформления главной сцены привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу этого самобытного джазового фестиваля на открытом воздухе, — сообщают организаторы.

Программа (12+).

18 августа.

Главная сцена.

19.00 — Открытие фестиваля.

19.15 — Биг-бэнд под управлением Сергея Головни.

20.30 — Коллектив с участием музыкантов из США, Германии и Кореи.

22.00 — Коллектив с участием музыкантов из Швейцарии, Франции, Армении и России.

23.30 — Давид Голощекин с участием Николая Сизова, Гасана Багирова и Юлии Касьян.

Волошинская сцена.

15.00 — Молодые таланты Крыма.

19 августа.

Главная сцена.

19.00 — Валерий Пономарев с программой Messengers from Russia.

22.00 — Brill family.

23.30 — Коллектив из Германии.

Волошинская сцена.

15.00 — Джазовый оркестр детской школы искусств департамента культуры Москвы.

20 августа.

Главная сцена.

19.00 — Коллектив с участием музыкантов из США, Франции и России.

20.30- Коллектив с участием музыкантов из Бразилии, Швеции и России.

22.00 — Интернациональный ансамбль Якова Окуня.

23.30 — Артист из США.

Волошинская сцена.

15.00 — Домисолька.

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