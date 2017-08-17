В Коктебель на «Jazz Party» приедут музыканты из США, Швейцарии и Франции
Джазовый фестиваль будет проходить с 18 по 20 августа.
Джазовый фестиваль будет проходить с 18 по 20 августа.
Выходные в Крыму обещают быть насыщенными. В Коктебель на «Jazz Party» с 18 по 20 августа приедут тысячи гостей из разных уголков мира.
В этом году джазовому фестивалю исполняется 15 лет. В честь юбилея организаторы подготовили грандиозную программу. На главной сцене выступят выдающиеся джазмены из США, Германии, Кореи, Швейцарии, Франции и других стран мира.
Кроме того, гости услышат выступления финалисты популярных телевизионных российских шоу «Голос. Дети», «Лучше всех» и «Синяя птица».
Подготовка идет полным ходом. Заканчивается установка главной сцены, которая находится у самого берега моря. Завтра вечером здесь будет очень жарко.
— Для оформления главной сцены привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу этого самобытного джазового фестиваля на открытом воздухе, — сообщают организаторы.
Программа (12+).
18 августа.
Главная сцена.
19.00 — Открытие фестиваля.
19.15 —
20.30 — Коллектив с участием музыкантов из США, Германии и Кореи.
22.00 — Коллектив с участием музыкантов из Швейцарии, Франции, Армении и России.
23.30 — Давид Голощекин с участием Николая Сизова, Гасана Багирова и Юлии Касьян.
Волошинская сцена.
15.00 — Молодые таланты Крыма.
19 августа.
Главная сцена.
19.00 — Валерий Пономарев с программой Messengers from Russia.
22.00 — Brill family.
23.30 — Коллектив из Германии.
Волошинская сцена.
15.00 — Джазовый оркестр детской школы искусств департамента культуры Москвы.
20 августа.
Главная сцена.
19.00 — Коллектив с участием музыкантов из США, Франции и России.
20.30- Коллектив с участием музыкантов из Бразилии, Швеции и России.
22.00 — Интернациональный ансамбль Якова Окуня.
23.30 — Артист из США.
Волошинская сцена.
15.00 — Домисолька.