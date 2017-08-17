Полицейские нашли пропавший пять лет назад телефон
Сотрудниками СОБР ДВД совместно с батальоном
Сотрудниками СОБР ДВД совместно с батальоном
Пропавший телефон полицейские изъяли у 24-летнего костанайца, который приобрел гаджет без документов у незнакомца, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
16 августа в 22.30 часов в ходе патрулирования сотрудники СОБР старший лейтенант Василий Кучерук, лейтенант Жанибек Кенжебекулы и младший сержант
«Это обычная процедура проверки документов и
После установки личности парня, полицейские проверили
Задержанный парень рассказал, что приобрел его по низкой цене у одного из таксистов. Документов к нему не было.
В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия, благодаря которым будет установлено, является ли задержанный подозреваемым в совершении кражи, либо он приобрел краденное имущество, зная об этом.
Стоит отметить, что с начала года сотрудниками полиции раскрыто 438 краж сотовых телефонов. Во много благодаря их проверке у населения. Также сообщаем об уголовной ответственности за скупку краденного имущества. Законодательством предусмотрена ответственность по статье 196 УК РК «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 3 000 МРП либо исправительные и общественные работы до 240 часов либо арест на срок до 75 суток.