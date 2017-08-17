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18:19 (мск), источник: Zakon.kz

Полицейские нашли пропавший пять лет назад телефон

Сотрудниками СОБР ДВД совместно с батальоном дорожно-патрульной полиции раскрыта кража сотового телефона пятилетней давности.

Источник: Zakon.kz

Пропавший телефон полицейские изъяли у 24-летнего костанайца, который приобрел гаджет без документов у незнакомца, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

16 августа в 22.30 часов в ходе патрулирования сотрудники СОБР старший лейтенант Василий Кучерук, лейтенант Жанибек Кенжебекулы и младший сержант дорожно-патрульной полиции Данияр Игликов во дворе дома по улице Уральская остановили парня находившегося в легкой степени алкогольного опьянения.

«Это обычная процедура проверки документов и IMEI-кодов сотовых телефонов. Выполняется это в целях профилактики и раскрытия краж мобильных устройств», — рассказал Василий Кучерук.

После установки личности парня, полицейские проверили IMEI-код сотового телефона марки «Самсунг Галакси», который находился при нем. После проверки дежурный сообщил, что данный телефон находится в розыске с 2013 года и принадлежит жительнице Костаная.

Задержанный парень рассказал, что приобрел его по низкой цене у одного из таксистов. Документов к нему не было.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия, благодаря которым будет установлено, является ли задержанный подозреваемым в совершении кражи, либо он приобрел краденное имущество, зная об этом.

Стоит отметить, что с начала года сотрудниками полиции раскрыто 438 краж сотовых телефонов. Во много благодаря их проверке у населения. Также сообщаем об уголовной ответственности за скупку краденного имущества. Законодательством предусмотрена ответственность по статье 196 УК РК «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 3 000 МРП либо исправительные и общественные работы до 240 часов либо арест на срок до 75 суток.

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