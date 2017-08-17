В озерах Кишинева категорически запрещено купаться
В связи с тем, что вода столичных озер инфицирована яйцами гельминтов, бациллами и эхинококками, купание в них запрещено.
В связи с тем, что вода столичных озер инфицирована яйцами гельминтов, бациллами и эхинококками, купание в них запрещено.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья. Специалисты провели микробиологический анализ 28 проб воды. Исследование показало наличие патогенных бактерий и холерного вибриона в озерах города Ватра, парков Валя Морилор и Долина роз, а также в Днестре близ
В жару купание в грязной воде особенно опасно. По данным синоптиков, температура на уровне до 35 градусов продержится до 22 августа.