Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Я и мои шрамы: как я полюбила свое тело спустя 45 лет
"Придется расколоться": Меньшова о закрытии ее шоу на "Первом"
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
СМИ назвали причину смерти 61-летней Веры Глаголевой
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
12Растущее напряжение вокруг КНДР
15:22 (мск), источник: Actualitati.md

В озерах Кишинева категорически запрещено купаться

В связи с тем, что вода столичных озер инфицирована яйцами гельминтов, бациллами и эхинококками, купание в них запрещено.

Источник: Actualitati.md

Об этом сообщает Центр общественного здоровья. Специалисты провели микробиологический анализ 28 проб воды. Исследование показало наличие патогенных бактерий и холерного вибриона в озерах города Ватра, парков Валя Морилор и Долина роз, а также в Днестре близ Вадул-луй-Водэ.

В жару купание в грязной воде особенно опасно. По данным синоптиков, температура на уровне до 35 градусов продержится до 22 августа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Кишиневе ожидается отключение воды
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Украина отчиталась о полной победе над Лениным
Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище
Путин предоставил гражданство РФ чемпиону мира по велоспорту
Названы самые дешевые для российских туристов страны
«Первый канал» назвал возможную замену Андрею Малахову
Певцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Как правильно хранить вещи в квартире
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь