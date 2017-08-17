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14:13 (мск), источник: РИА Новости

В Москве откроют памятник амурским тигрятам

18 августа в Москве откроется скульптурная композиция, посвященная амурским тигрятам, сообщает пресс-служба АНО «Центр «Амурский тигр».

Источник: Reuters

Памятник представляет собой двух амурских тигрят, которые увлеченно изучают окружающий мир и своих соседей по лесу. По словам автора скульптуры Петра Чегодаева, на создание композиции его вдохновила видеозапись, сделанная с помощью фотоловушки в одном из тигриных заповедников Дальнего Востока.

Скульптурная композиция призвана обратить внимание жителей и гостей столицы на проблемы сохранения окружающей среды, в том числе амурского тигра.

Мероприятие проводится в рамках Года экологии и Года ООПТ в России. Открытие памятника приурочено ко дню рождения Русского географического общества, которое отмечает в этот день 172-летие.

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Амурский тигр — один из самых крупных наземных хищников нашей планеты и один из самых малочисленных подвидов тигра, занесенный в Красную книгу, единственный из своих сородичей, который освоил жизнь в снегах. 95% всей популяции обитает на Дальнем Востоке России и 5% — в Китае. В 1947 году амурский тигр был взят под охрану — в СССР охота на него была полностью запрещена.

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